Situācija nekustamā īpašuma tirgū: vai ir īstais brīdis investēt?

Ņemot vērā investoru interesi par ieguldīšanu nekustamajā īpašumā, “Hepsor” arī savus projektus mēdz pielāgot gan investoru, gan citu pircēju vajadzībām. “Savos projektos esam pamanījuši, ka dzīvokļus iegādājas arī investori, kuru domu gājiens ir ļoti līdzīgs – nekustamais īpašums ir labs veids, kā pasargāt sevi no inflācijas un vienlaikus iegūt papildu ienākumus, dzīvokli izīrējot. Šie cilvēki lielākoties iegulda 1–2 istabu dzīvokļos, jo tie ir visienesīgākie. Turklāt atzinīgi tiek novērtēts arī tas, ka ēkas ir jaunas, modernas un piedāvā ilgtspējīgus, energoefektīvus risinājumus.

Mūsu projektu Klusajā centrā – Strēlnieku ielā 4b – esam pielāgojuši tieši izīrēšanas vajadzībām, un tajā pieejami tikai 1–2 istabu dzīvokļi. Projekts atrodas Rīgas centrā, tāpēc ļoti daudz kas atrodas pastaigas attālumā. Ņemot vērā, ka ēka ir jauna un tajā ir zemi komunālie maksājumi, tā ir ļoti saistoša arī īrniekiem. Investoriem tas nozīmē to, ka īres tirgus būs ļoti stabils un ieguldījums dzīvokļa iegādē sniegs drošu ienākumu avotu. Turklāt, ieguldot naudu šajā projektā, investors savā īpašumā iegūst pilnībā mēbelētu dzīvokli ar jau esošu īres līgumu. Līdz ar to uzreiz ir nodrošināta naudas plūsma. Izvēloties investēt kādā no pieejamiem dzīvokļiem šajā projektā, investors var sagaidīt 12–15% lielu ieguldījuma atdevi katru gadu, kas atkarīga no tā, cik liels bankas finansējums piesaistīts,” skaidro Krass.