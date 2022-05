Plašāk par festivālu var uzzināt šeit

Lietuvieši 6. jūlijā svin Lietuvas karaļa Mindauga kronēšanas dienu jeb Valstiskuma svētkus. Ar Mindauga vārdu tiek saistīts Lietuvas valstiskuma sākums 13. gadsimtā. 1253. gadā ar Romas pāvesta svētību Mindaugs tika kronēts par pirmo Lietuvas karali. Kronēšanas diena Lietuvā tika svinēta jau starpkaru periodā, bet pēc neatkarības atjaunošanas 1990. gadā tā tika pasludināta par oficiālu valsts svētku dienu.Godinot karaļa Mindauga kronēšanu, Onušķu miestā, kas atrodas aptuveni 30 km attālumā no Traķiem, tradicionāli tiek rīkots festivāls "Nav divu dzimto zemju". Pasākums ir veltīts patriotismam, brīvībai, nācijas labklājībai un mīlestībai pret savu dzimteni. Onušķu iedzīvotāji mēdz teikt, ka nav divu dzimto zemju un ir svarīgi, lai katrs no mums vismaz reizi gadā atgrieztos savā dzimtenē, jo tā ir daļa no mūsu būtības.Festivāls izceļas ar plašu programmu – koncertiem, sporta spēlēm, tostarp skrējienu apkārt ezeram, un dažādām aktivitātēm. Daudzie kolektīvi kāpj uz skatuves un priecē pasākuma viesus ar dziesmām un dejām, savukārt viens no centrālajiem notikumiem ir Lietuvas karoga pacelšana, kas simbolizē brīvību un tautas vienotību.