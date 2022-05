Reliģijas un tautības ziņā krāsainajā Traķu rajonā tiek svinēti ne tikai katoļu svētki. Vienas kopienas svētki kopīgā kņadā aicina arī visus pārējos.Traķu Vissvētākās Jaunavas Marijas Piedzimšanas pareizticīgo baznīcā, kas atrodas pašā Traķu centrā, janvārī tiek svinēti Kunga Kristību svētki, kas ir vieni no nozīmīgākajiem pareizticīgo svētkiem. Svētnīcā tiek lūgts, tiek svētīts ūdens. Kunga Kristību atlaidas nav atdalāmas no peldēšanās krusta formā izcirstā āliņģī – pārliecībā, ka 19. janvārī viss pasaules ūdens kļūst svēts.Kopjot un ievērojot savas senās tradīcijas, Traķu novada vecticībnieku kopiena (pazīstama arī kā seno pareizticīgo tradīciju un rituālu glabātāja) ar kopīgām lūgšanām stiprina kopību, tradicionāli lūdzoties Danilišķu kapos netālu no Traķiem. Domājams, ka Danilišķu ciems daudzus gadsimtus ir bijis vecticībnieku kopienas centrs. Vecticība šajā ciematā ir dzīva tikai tad, kad cilvēki šeit pulcējas, lai godinātu mirušos. Tad sabrauc vecākie šī ciema cilvēki, viņu bērni un mazbērni, kas tagad dzīvo Viļņā, Kauņā, Traķos, Elektrēnos vai citās pilsētās, un pulcējas, lai godinātu mirušos (ceremonija sākas ar misi baznīcā, kas celta pirms vairāk nekā simt gadiem). Daņilišķu vecticībnieki tiekas vairākas reizes gadā – Sv. Trīsvienības dienā, Lieldienās, Vasarsvētkos. Pēc mises visi dodas uz ciema vecajiem kapiem, iesvēta katru kapu, un sanākušie lēnām iet no viena kapa uz otru, lūdzoties un dziedot dziesmas īpašā, senatnīgā veidā, pieminot mirušos tuviniekus. Pēc senām tradīcijām vecticībnieki dziedātājus cienā ar pašu gatavotiem ēdieniem, krāsotām olām. Šogad vecticībnieku kopiena Danilišķos tiksies 4. jūnijā jau plkst. 8.00.Traķu novadā tradicionāli notiek ne tikai šie, bet arī daudzi citi pasākumi. Informāciju par tiem var atrast šeit: " www.eventstrakai.lt " un " www.trakai.lt ".