Traķu rajonā ir ap 200 ezeru, un Traķi tiek uzskatīti par Lietuvas airēšanas galvaspilsētu. Šo apriņķi iecienījuši ne tikai profesionāli airētāji – arī pilsētas viesiem tiek piedāvātas plašas aktīvās atpūtas iespējas uz ūdens, piemēram, izbraucieni ar jahtu, ūdensvelosipēdiem, smailītēm vai kajakiem. Savukārt tie, kuri nebaidās no augstuma, uz pilsētu var palūkoties no augšas, dodoties lidojumā ar gaisa balonu.Tāpat arī ir izveidoti dažādi interaktīvi pilsētas un rajona apskates un pārgājienu maršruti, kuros audiogida pavadībā iespējams izzināt vēsturi, tradīcijas, mītus un zīmīgus notikumus. Ģimenēm ar bērniem laika posmā no jūlija līdz rudenim noteikti patiks kukurūzas labirints, kur pa nelielām taciņām iespējams izskraidīt kukurūzas lauku, meklējot dažādas norādes. Savukārt dzīvnieku mīļotāju sirdis sasildīs viesošanās alpaku fermā. Plašāk par dažādām izklaides un aktīvās atpūtas iespējām var uzzināt šeit Jānorāda, ka Traķi šovasar svinēs 700 gadu dzimšanas dienu un par godu šim īpašajam notikumam pilsētu pieskandinās dziesmas, dejas un amatnieku tirdziņi. Izziniet Traķu bagātības un gūstiet neaizmirstamus iespaidus!