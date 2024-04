2019. gada 15. aprīlī visa Francija un pasaule šausmās sastinga un bija spiesta vērot kā liesmas plosa vienu no izcilākajiem Eiropas vēstures un arhitektūras pieminekļiem – Parīzes Dievmātes katedrāli. Dievnams, kas bija pārdzīvojis vairāk nekā astoņus gadu simtus, no viduslaikiem līdz Franču revolūcijai, no hugenotu nemieriem līdz Hitlera rīkojumam noslaucīt Parīzi no zemes virsas, bija aizdedzies renovācijas laikā. Kā vēlāk, 2020. gadā, secināts izmeklēšanā – vai nu neuzmanīgi nomesta smēķa, vai elektrības īssavienojuma dēļ.