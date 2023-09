Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izstāžu zālē "New Hanza biroji", blakus kultūrvietai "Hanzas perons" atklāta izstāde "Mūsu mājas bija zeme. Uzplaukums" - Venēcijas mākslas biennāles Dānijas paviljons, kas pārradīts īpaši lokācijai Rīgā.

Apjomīgā instalācija skatītājiem būs pieejama no 23. septembra līdz 19. novembrim bez maksas ik dienu, izņemot pirmdienas. Tāpat būs pieejama īpaša izglītības programmas skolēniem "Latvijas Skolas somas" ietvaros.

Izstādes neatņemama sastāvdaļa ir stāsts "No zemes klēpja" par pieaugšanu un jaunas, nezināmas pasaules iepazīšanu pēc "Uzplaukuma" no jauna kentaura perspektīvas. Tas pārvaicā mūsu priekšstatus par uzplaukuma nozīmēm, nākotnes dzīvi uz Zemes un cilvēka lomu tajā, vēsta izstādes veidotāji. Stāsts apmeklētājiem būs pieejams kā drukātā, tā audio versijā, ko ierunājusi aktrise Iveta Pole, kura to klātienē izpildīja arī izstādes atklāšanā. Tāpat atklāšanā izskanēja īpaši pasākumam aranžēts komponistes Annas Fišeres darbs "Sibillas dziesma".