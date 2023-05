Lielveikals kā sociāls fenomens. Prezentē Latvijas ekspozīciju Venēcijas arhitektūras biennālei

Pirmdien, 8. maijā, prezentēts šī Venēcijas biennāles 18. starptautiskās arhitektūras izstādes Latvijas paviljons "T/C Latvija". Šogad to veido arhitektu biroja DEI ARH komanda, piedāvājot koncepciju par lielveikalu kā arhitektūras un mūsdienu patērētāju kultūras fenomenu.

"Latvijas paviljons būs lielveikals – horizontāla, daudzveidīga un demokrātiska telpa, kur uz vieniem plauktiem satiekas dažādas izcelsmes un ideju produkti," vēsta projekta pārstāvis Kalvis Kidals.

Atzīmējot 20 gadus kopš pirmās dalības starptautiskajā arhitektūras izstādē, jaunais lielveikals būs vieta, kur apmeklētāji varēs atrast "visu un vēl vairāk". Latvijas paviljonā, no pēdējo 10 arhitektūras izstāžu nacionālo paviljonu idejām, autori ar mākslīgā intelekta palīdzību radījuši 506 unikālus produktus, kas tiks eksponēti uz ilgtspējīgiem moduļu dizaina plauktiem. Lielveikals ar īpašu balsošanas sistēmu radīs iespēju apmeklētājiem iesaistīties Nākotnes laboratorijā (The Laboratory of the Future).

"Arhitektūra kā būvmāksla ir sava veida fenomens. Līdzīgi sava veida fenomens ir kļuvis lielveikals. Kapacitātes ziņā tas ir izkonkurējis koncertzāles, teātrus un citas kultūras iestādes, taču tāda ir šīsdienas realitāte," preses konferencē sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), uzsverot, ka Venēcijas arhitektūras biennālei piedāvātā koncepcija līdzīgi kā iepriekšējos gadus, uzdod jautājumu, kā šīs dienas realitāti dzīvot tālāk.

"Venēcijas biennāles ekspozīcija Latvijai dod ideālu iespēju izmērīt temperatūru pasaules arhitektūrā un redzēt sevi pasaules arhitektūras kontekstā," ministrs novēlēja izdošanos šī gada Latvijas paviljona komandai.

Savukārt Latvijas paviljona komisārs Jānis Dripe piekrīt, ka mūsu valsts izvēlētais lielveikals ir sociāls fenomens: "Lielveikalu, iespējams, var un vajag papildināt ar kādu jēgpilnu funkciju – garīgu vai pakalpojuma funkciju. Tā nav tikai iepirkšanās, jo šeit mēs ar jums šodien satiekamies, te brīvdienās nāk cilvēki ar bērniem. Lielie iepirkšanās centri ir tāds tikšanās fenomens – sociāla parādība. Mēs nevaram to izslēgt. Man prieks, ka autori uz to ir reaģējuši. Manuprāt, elegantā veidā. Es domāju, ka uzmanību Venēcijā viņi piesaistīs."

Ekspozīciju īstenos komanda šādā sastāvā: paviljona koncepcijas autori Ernests Cerbulis un Ints Menģelis, kurators Uldis Jaunzems - Pētersons, projekta vadītāja Austra Bērziņa, arhitekts Toms Kampars un komunikācijas speciālists Kalvis Kidals.

Kultūras ministrijas izvēlētais Latvijas paviljona komisārs ir Dr.arch. Jānis Dripe – Latvijas Nacionālās bibliotēkas padomnieks arhitektūras un kultūrpolitikas jautājumos, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA vadošais pētnieks.

"T/C Latvija" īstenotāji vēlas ne tikai parādīt un runāt par veikalu kā telpu vai arhitektūru, bet rosināt domāt par tā lomu un nozīmi, atsakoties no kritizēšanas, veidojot starpdisciplināru nākotnes dialogu. Venēcijas Arsenāla vēsturiskajās izstāžu zālēs, kur savulaik atradās preču noliktavas, Latvijas paviljona 70 kvadrātmetru telpā būs iespējams atrast visu ikdienas dzīvei nepieciešamo un "vēl vairāk." Turklāt mūsdienās lielveikals vairs neaprobežojas tikai ar precēm, tas ļauj teju "apceļot" pasauli un būt netieši iesaistītiem visā, kas pasaulē notiek, tādējādi ekspozīcijā iecerēts akcentēt globālo dialogu ar lokāla lielveikala saturu. Veikals ir stāsts par sajūtām - redzi, dzirdi, smaržu, tausti un garšu. Stāsts par telpu un cilvēku tajā, un viņa vietu pasaulē.

18. Venēcijas biennāles kuratore un mākslinieciskā direktore ir Leslija Loko (Lesly Lokko) − arhitektūras doktore, mācībspēks un vairāku grāmatu autore. Nākamās biennāles tēma ir "Nākotnes laboratorija" (The Laboratory of the Future). Kuratore atzīst, ka pati Venēcijas biennāle ir arī sava veida nākotnes laboratorija.. "Mūsu izstādi mēs iztēlojamies kā sava veida darbnīcu, laboratoriju, kurā arhitekti un dažādu radošo disciplīnu praktiķi rāda mūsdienu prakses piemērus, kas iezīmē ceļu, kuru gan dalībnieki, gan apmeklētāji var izstaigāt, iztēlojoties nākotni."

Venēcijas arhitektūras biennāles izstāde šogad norisināsies no 20. maija līdz 26. novembrim.