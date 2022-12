Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem un raugoties nākotnē, Sergejs Binkovskis, kurš “iCotton” strādā no tā pirmsākumiem, ar pārlieku ambicioziem plāniem ir piesardzīgs. Uzņēmuma darbu ietekmējusi gan Covid-19 pandēmija, gan karš Ukrainā.



“Es nezinu, kas būs rīt, bet domāju, ka tagad mums vajag divus, trīs gadus mierīgi pastrādāt un izpildīt īstermiņa plānus, lai saglabātu stabilitāti. Protams, mēs gribam attīstīt atjaunošos enerģijas avotus – koģenerācijas staciju vai uzstādīt saules paneļus, kas dotajā brīdī ir ļoti aktuāli, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas, un būtu neatkarīgi no energoresursu cenu svārstībām tirgū,” godīgi atzīst “iCotton” vadītājs.



Pēdējo gadu notikumi un cenu lēciens diktē arī “iCotton” izpētes un attīstības komandai būt radošākai un piedāvāt izmaiņas specifikācijās, rast veidu, kā patērētājam piedāvāt ierastās kvalitātes produktu par zemāku cenu. “Tas ir izaicinājums visiem, jo izmaksas joprojām ir augstas, bet klientiem vienmēr vajag kaut ko par zemāku cenu,” skaidro Sergejs.



“Mēs varam, piemēram, paņemt audumu un, nesamazinot tā kvalitāti, padarīt to vieglāku ar patērētājam ierasto plānumu. Tas nezaudē kvalitātes īpašības, bet tikai apjomu un pilda savu funkciju tieši tāpat, un sastāvs ir tieši tikpat kvalitatīvs, cik bija līdz šim, bet, izmantojot mazāk izejvielu auduma izgatavošanai, iespējams gūt zemāku pašizmaksu. “iCotton” ir liela priekšrocība, ka uzņēmuma ražošanā var izmantot dažādas šķiedras: gan augstas kvalitātes premium šķiedras – organisko kokvilnu, kaņepes, linu; gan vienkāršākas šķiedras – naturālo kokvilnu vai poliesteru –, tirgiem, kas ir jūtīgi attiecībā uz cenu,” papildina Sabīne.



Šobrīd kokvilna ražotnei tiek iepirkta no Turcijas, Ķīnas un Indijas, kā arī nedaudz mazākos apmēros no Uzbekistānas, bet, raugoties tuvākajā nākotnē uz produktiem, kuru ražošanā kā alternatīvu kokvilnai izmantos kaņepes, Sergejs pieļauj – tās iepirks no Baltijas valstīm.



“Vēsturiski Liepāja ir trikotāžas pilsēta, un šeit atradām vietu arī sev, pateicoties Liepājas pašvaldībai, kura mums piedāvāja labu vietu “Laumas” teritorijā, kur bija gandrīz 10 000 tukšu kvadrātmetru. Tas un attīstītā infrastruktūra ir viens galvenajiem iemesliem, kāpēc atrodamies šeit,” skaidro Sergejs, uzsverot lielo pašvaldības atbalstu, kas Liepājā efektīvi ļauj augt un attīstīties ne tikai “iCotton”, bet arī citiem uzņēmumiem.



“Var teikt, ka laikā, kad savu darbību beidza “Liepājas Metalurgs”, viss sākās – mēs redzam, kā uzņēmumi aug, veido jaunas ražotnes, piedāvā jaunus, unikālus un inovatīvus produktus,” straujo attīstību ieskicē Sergejs un noteikti nepiekrīt daudzkārt dzirdētajam apgalvojumam, ka ražošana Latvijā ir izputējusi. “Tas noteikti nav par Liepāju!”