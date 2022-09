Pirms dodies "šopingā", lai atjaunotu savu garderobi, ņem arī vērā tendences, kuras izgājušas no modes. Piemēram, plēsti un driskāti džinsi jau pirms laba laika zaudēja savu aktualitāti, un pagaidām arī nekas neliecina par to, ka tie varētu atgriezties modes tendenču augšgalā. Tas pats arī sakāms par driskātiem T krekliem. Arī vēdera un plecu somiņas, kas, nenoliedzami, labi kalpo vasaras festivālos un koncertos, šoruden labāk aizstāt ar ietilpīgākām un elegantākām somām. Savukārt džemperus ar apaļu kakla izgriezumu izkonkurē džemperi ar paaugstinātu apkakli. Šim fasonam ir arī papildu plusiņš – nav speciāli jāmeklē šalle, ar ko pasargāt kaklu no rudens vējiem.