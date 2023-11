Greizsirdība ir pazīstama ikvienam. Ir diezgan normāli laiku pa laikam sajusties nedroši vai uztraukties par to, vai aizvien savam partnerim esi vissvarīgākais un pievilcīgākais cilvēks. Taču citādi ir tad, ja greizsirdība māc par cilvēkiem, kas reiz otrajai pusītei šķituši pievilcīgi. Nedrošības sajūta un emocionālais stress par to, ka varbūt tā dzirkstelīte līdz galam nav nodzisusi, var būt ļoti postoša. Vai ar to var tikt galā un kā?