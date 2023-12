"Kļūstot pilngadīga, nogāju no ceļa. Tiesa, man blakus bija dažādi pieaugušie, kuri to redzēja, bet visi pievēra acis – nebija ērti to visu pamanīt. Mani faktiski izglāba vienā vakarā iepazītais Karloss no Peru, kurš toreiz nedēļas nogalē atradās komandējumā Baltijas valstīs un bija ieklīdis klubā, kur skanēja latīņamerikāņu mūzika, bet mēs savukārt deju studijā apguvām salsu un reizi nedēļā devāmies dejot "dabiskā vidē"," atmiņu lādē ielūkojas Evita Solorsano-Rohasa, kurai toreiz bija ap 20, kad satika Viņu – jā, atļausimies rakstīt ar lielo burtu.