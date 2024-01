Producente Alina Lastovska, žurnāliste Olga Dragiļeva, raidījuma veidotāja Anastastija Tetarenko-Supe spriedušas, ka "Tinder" vīrieši ar zivīm rokās nav tikai lokāla aktualitāte, tādas bildes redzamas vai no visas pasaules. Lastovska brīnās: "Vīrieši, kas bildē savus muskuļus, labi, "fine" kaut kādā mērā, bet tie vīrieši, kuriem ir bildes ar zivīm..." Tetarenko-Supe min arī citas klišejas: "Man liekas, ka tik ļoti raksturo to kultūras fonu, kurā ir tie cilvēki. Ir cilvēki, kas redzams, ka viņi ir tādā sporta "community", viņi liek muskuļus, ir cilvēki, kuriem patīk sēdēt garāžā, un tad viņi liek bildes puspietupienā no garāžas. Citiem ir, es nesaprotu, kas ir, piemēram, motivācija ielikt bildi ar kaut kāda cīga zobos un kaut kāda kepka nokritusi, pa pus galvu un kaut kāds tur "apinītis" aizmugurē fonā stāv. Bet ir tādas bildes." Alina Lastovska rod zināmu attaisnojumu un skaidrojumu: "Bet varbūt tu centies parādīt, ka tu īpaši neiespringsti, ka tu esi šausmīgi jautrs, asprātīgs, ka tev ir dzīve, re kur hobiji, garāža, sporta zāle, makšķerēšana, vēl kaut kādas lietas. Varbūt tiešām cilvēkam nav labu bilžu (..) Līdz ar to meitenēm, sievietēm, dāmām, ir ar to daudz vienkāršāk, jo viņām tā bilžu izlase tradicionāli ir daudz lielāka."