Vasaras mājasdarbs skaistākai videi – labiekārtojam pagalmu

Vasara ir piemērots laiks teritorijas labiekārtošanai – siltākas un sausākas dienas ļauj veikt dažādus āra krāsošanas un remontdarbus. Īstais laiks uzdāvināt jaunu žogu savam pagalmam vai grīdas segumu terasei. Stāsta tirdzniecības tīkla "Kesko Senukai Latvia" eksperti.

Jauns žogs – pagalmam vai dobei



Nožogotā teritorijā var justies droši un ērti – kārtīga sēta pasargā gan no nelūgtiem četrkājainiem viesiem, gan garāmgājēju skatieniem. Kā apjozt savu pagalmu – tas ir gaumes jautājums, jo iespēju ir daudz: no vienkārša žoga, kas pēc tam tiek skaisti apaudzēts ar dzīvžogu vai vīteņaugiem, līdz pamatīgai metāla sētai, kur katrs segments ir īsts mākslas darbs.

Ierīkot žogu ir iespējams arī paša spēkiem – nepieciešami vien žoga stabi, siets un stiprinājumi, kā arī pacietība un enerģija. Pats galvenais izaicinājums būs žoga stabu ierakšana, tālāk jau žoga uzvilkšana ir salīdzinoši vienkārša procedūra. Uzaicini palīgā draugus, sarīko talku un tās noslēgumā aicini talciniekus uz līksmu grila ballīti! Bet, protams, žoga uzstādīšanu var uzticēt arī profesionāļiem. Tas gan būs dārgāks pasākums, taču arī, piemēram, tāds žogs, kas sastāv no kalta metāla segmentiem, ir kārtīga investīcija, toties skaists un elegants risinājums, tāpēc ir vērts ieguldīt atbilstošas pūles tā uzstādīšanā.

Ja tavs vienīgais žogs ir balkona apmale, arī to iespējams uzlabot, piemēram, ar niedru šķiedras aizsargbarjeru, kas sniegs vairāk privātuma un padarīs balkonu mājīgāku. Savukārt dārzā noderēs dažādi dobju norobežojumi, aizsargbarjeras, kas neļaus mājdzīvniekiem izbradāt apstādījumus, un mauriņa apmales. Šādi risinājumi palīdz ieviest kārtību dārzā, turklāt var kļūt par interesantu akcentu. Tos izgatavo no dabiskām – niedru vai bambusa – šķiedrām, plastmasas, metāla, koka, dažādās krāsās un izmēros – no dažiem līdz desmitiem centimetru augstumā. Visbiežāk šādas barjeras neprasa īpašu uzstādīšanu, jo ir viegli iespraužamas zemē.

Jauns klājums terasē – dēļi un flīzes



Kas gan var būt patīkamāks par silta koka pieskārienu basām pēdām! Tiesa, koku ietekmē ūdens, saule un dažādas sēnītes, tāpēc, ja izvēlējies terasi pārklāt ar koka dēļiem, tiem būs vajadzīga regulāra kopšana. Koksnes aizsarglīdzekļi galvenokārt ir piemēroti tādām vertikālām virsmām kā sienas, sētas utt. Terases dēļiem labākais risinājums ir terases eļļa, kam atšķirībā no parastā koksnes aizsarglīdzekļa piemīt laba izlīdzināšanās spēja, tāpēc tā ir labāk piemērota horizontālām virsmām. Koka virsmas, pa kurām daudz staigājam, nav ieteicams krāsot ar plēvi veidojošiem materiāliem; tam domātas eļļas, kurām gan ir salīdzinoši īss kalpošanas laiks, tāpēc klājums ik pa laikam jāatjauno. Eļļa dziļi iesūcas koksnē un novērš mitruma iekļūšanu un koksnes plaisāšanu. Ultravioleto staru iedarbībā eļļa ar laiku izdeg un zaudē mitruma atgrūšanas spēju, tomēr to var viegli atjaunot.

Ja tomēr nevēlies nodarboties ar eļļošanu vai krāsošanu, labāk izvēlēties terases dēļus no kompozītmateriāliem – koksnes plastmasas kompozīta. Iegādājoties kompozītmateriāla dēļus, jāņem vērā, ka līdz terases izbūvei tie jāuzglabā līdzenā un sausā vietā ārpus tiešu saules staru iedarbības, jo saulē tie var izliekties un deformēties. Tāpat jārēķinās, ka uzreiz pēc uzstādīšanas tie var nedaudz mainīt toni. Vēl viens būtisks aspekts – visām redzamajām skrūvēm un metāla detaļām jābūt izgatavotām no nerūsējošā tērauda, pretējā gadījumā tās rūsējot atstās uz koksnes neglītus plankumus.

Terases flīzes lielākoties tiek izgatavotas no kompozītmateriāla vai plastmasas, retāk – no koksnes, tomēr tās visas vizuāli atgādina koka segumu, turklāt veido interesantu rakstu. Īpaša dizaina daudzveidība neatkārtojamam pagalma vai terases dizainam pieejama, izvēloties ārtelpām paredzētas keramikas flīzes ar neslīdošu virsmu. Flīžu ieklāšana ārpus telpām ir izaicinājums pat pieredzējušiem amatniekiem, tomēr, izvēloties piemērotu tehniku, šo uzdevumu var paveikt arī saviem spēkiem.