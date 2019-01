Dzeršana no krāna un putnu vērošana: kādas darbības ikdienā iemīļojuši kaķi

Kaķu saimniekiem bieži vien var šķist, ka viņu mājas mīlulis ir visnotaļ sarežģīta radība, kuras vēlmes apmierināt ir teju neiespējami. Tas tāpēc, ka četrkājainā drauga iemīļoto lietu saraksts var būt patiesi garš, taču nereti tas mainās, kaķēnam pieaugot. Lai gan tavs kā gādīga saimnieka uzdevums ir dienu no dienas sekot līdzi izmaiņām, "The Spruce Pets" apkopojuši deviņas lietas, par kurām kaķi priecājas teju vai visa mūža garumā.

Diendusa

Jā, tieši tāpat kā cilvēkiem, arī kaķiem tīk nosnausties dienas vidū. Tas nebūt nav noslēpums, ka šiem mājas mīluļiem miegs ir ļoti svarīgs, piemēram, mazi kaķēni dienas laikā vidēji guļ no 12 līdz 16 stundām. Ņemot vērā, ka kaķi pēc būtības ir nakts dzīvnieki, viņi labprātīgi snauduļo lielu dienas daļu.

Paturi prātā, ka mazs kaķēns un mājas mīlulis ar pamatīgu stāžu gulēs ilgāk nekā kaķis, kurš ir aktīvākajā vecumā. Patiesībā kaķiem gulēšana ir vairāk snauduļošana, un miegs ir patiesi sekls. Tas ir izdzīvošanas instinkts. Ir ierasts redzēt, ka kaķis guļ, tikai pievēris acis vai saslējis vienu ausi, modri sekodams apkārtnes skaņām.

Plašāku skaidrojumu par to, kāpēc kaķi tik daudz guļ, uzzini šajā rakstā.

Sevis apkopšana

Pusi no laika, kamēr kaķis neguļ, viņš pavada, sevi apkopjot. Lūk, vairāki skaidrojumi, kāpēc pūkainie mīluļi tā rīkojas!

Tas viņus nomierina. Sevis aplaizīšana palīdz ne tikai likvidēt netīrumus, kas saķērušies spalvās, bet arī atbrīvoties no smakām tādā veidā atvairot dzīvniekus, kuri viņus varētu uztvert kā medījumus.

Vesela āda un kažoks. Aplaizot sevi, kaķis palīdz labāk izplatīties dabīgajām eļļām, kas liek viņam un kažokam izskatīties daudz veselākam.

Jūtas atpūtušies. Daudziem cilvēkiem relaksēties vislabāk masāža, taču sevis apkopšana šādā veidā ir kaķu spa stunda.

Viņi veido attiecības. Kaķi aplaiza ne tikai sevi, bet arī cilvēkus un citus kaķus, tādējādi veidojot stipru saikni. Tāpat bieži var novērot kaķus aplaizām tās vietas, kuras otram kaķim pašam ir grūti aizsniedzamas. Par to, kāpēc kaķi laiza cilvēka rokas, lasi šeit.

Taču ne visiem kaķiem tīk, kad viņus apkopj cilvēks. Ja šis ir tavs gadījums, pārmērīgu mazgāšanu uzspiest nevajag, jo kaķēns pats labi ar šo darbiņu var tikt galā.

Foto: Shutterstock

Tekošs ūdens

Ja tev mājās ir kaķis, noteikti esi pieredzējis situāciju, kad mīlulis cenšas padzert no krāna tekošu ūdeni. Viens no iespējamiem variantiem, kāpēc kaķis labāk dzer ūdeni no krāna nevis bļodiņas, skaidrots ar spēju atšķirt "kaitīgo" un "veselīgo" ūdeni, ko mājas mīlulis aizguvis no savvaļas kaķa. Lūkojoties savvaļas dzīvnieku ikdienā, ūdens allaž ir kustībā, to zvēri iegūst pie dažādām ūdenstilpēm, kurās ūdens nestāv uz vietas, bet gan plūst (piemēram, upes, strauti). Savukārt bļodiņā ielietais šķidrums, lai arī katru dienu svaigs, var būt kaķim aizdomīgs un raisīt neuzticību.

Kaķiem var arī šķist, ka ūdens bļodiņā ir pārāk silts un tas vērtējams zemāk par tekošu ūdeni, jo bļodiņā nav tik ērti iemērkt ķepu (šī darbība ļoti patīk daudziem kaķiem, par to vairāk lasi šeit). Ja kaķim tīk šļakatas, karstās vasaras dienās vari viņam ļaut iekāpt bērnu baseinā vai lielā bļodā ar nedaudz ūdeni.

Mēbeļu skrāpēšana

Viens no kaķa pamatinstinktiem ir asināt nadziņus, un to viņš labprātīgi realizē uz jebkuras mājvietas sienas vai mēbeles. Taču nagu asināšana nav vienīgais iemesls – šādi viņi arī izklaidējas un kļūst mundrāki. Kaķa skrāpēšanu var salīdzināt ar izstaipīšanos, kas cilvēkam liek justies labāk, kad ir pārpūlēti vai sāpīgi muskuļi.

Kāpēc vēl kaķi var aizrauties ar skrāpēšanu, lūko šajā materiāla.

Tā kā nagu asināšana ir dabiska uzvedība, nevajag dzīvnieku par to sodīt. Vienkārši sagādā viņam pamatīgu skrāpējamo stabu, kas notīts ar sizalu vai tamlīdzīgu materiālu, kurā kaķis var iecirst nagus.

Putnu vērošana

Palodze ir viena no mīļākajām kaķa vietām, un tam ir pavisam loģisks skaidrojums – no turienes vislabāk var pārredzēt putnus! Vienalga, vai kaķis putnus saskata kā potenciālos upurus vai viņa uzmanību vienkārši piesaistījušas dzīvnieka aktīvās kustības – daudzi kaķi šādā pozā var pavadīt pat vairākas stundas. Saimnieku uzdevums ir pēc iespējas limitēt atrašanos pie loga stundās, kad saule ir visspēcīgākā.

Lai gan putnu vērošana nav nekas neparasts, ņemot vēra kaķa mednieka dabu, saimniekiem nācies redzēt vēl dažādas citas neparastas kaķu darbības, piemēram, ilgstoša skatīšanās veļasmašīnā, gulēšana uz galvas vai bezmērķīga durvju virināšana. Par vēl citām neparastām kaķu rīcībām, kuras novērojuši saimnieki, lasi šeit.

Rotaļu laiks

To katru dienu gaida gan kaķi-seniori, gan arī vēl pavisam mazi kaķēni. Diena nav izdevusies, ja nav bijis brīdis, kad mīlulis varētu nodoties šiem priekiem. Un kaķim nemaz nevajag daudz rotaļlietu, lai viņš būtu laimīgs – pietiks vien ar auklu, kurai galā ir mazs dzijas kamoliņš, ar kuru paspēlēties.

Rotaļas palīdz kaķim saglabāt normālu svaru, uztur lokanas locītavas, trenē sirdi un plaušas, turklāt nodarbina kaķa prātu, piesaista uzmanību, novērš garlaicību un stresu.

Taču izprast kaķa dabu reizēm var nebūt nemaz tik vienkārši. Šeit atrodama mājas mīluļa uzvedības ābece, kurā iespējams atrast atbildes uz jautājumiem, kāpēc kaķis rīkojas tieši tā un ne citādi.