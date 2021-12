Svaigbarošanas svētku kūkas recepte, ar ko iepriecināt savu četrkājaino draugu

Svētki ir laiks, kad sanākam kopā, klājam svinību galdu un ceļam tajā gardus ēdienus. Nenoliedzami, rodas vēlme palutināt arī savus mīluļus, un nereti šis lutināšanas gardums nāk tieši no svētku galda, kas var beigties ar nepatīkamu svētku noslēgumu un sāpošu vēderu mājdzīvniekam vai sliktākajā gadījumā – veterināro klīniku. Būtiski atcerēties, ka ne viss, kas piemērots mūsu vēderiem, derēs arī sunim. Ko pagatavot savam mīlulim svētkos un no kā izvairīties, stāsta kluba "Rimi Mājdzīvniekiem" ekspertes: sertificēta veterinārārste Anete Kalniņa-Beinerte un kinoloģe Monta Priede.

Ir lietas, kas paredzētas cilvēkam, ne sunim

“Cik gan viegli šķiet pakļauties žēlīgo acu skatienam, kad mīlulis lūdz kaut ko no svētku galda. Svarīgi saprast, ka cepti, trekni un kūpināti produkti labākajā gadījumā izsauks vieglus gremošanas traucējumus vai alerģisku reakciju. Tomēr jutīgākam dzīvniekam šādi ēdieni no cilvēku galda var nodarīt nopietnu kaitējumu, piemēram, izraisīt aizkuņģa problēmas, un našķošanās mirklis rezultēsies ar neparedzētu veterinārās klīnikas apmeklējumu. Tāpat jāuzmanās ar pārpalikumu izbarošanu dzīvniekiem – to darīt nevajadzētu. Īpaši uzmanīgiem jābūt ar kauliem – termiski apstrādāti, tie nepārstrādājas, var nosprostot gremošanas traktu un to traumēt. Tāpat jāņem vērā, ka ir produkti, kuri ne tikai nav ieteicami, bet ir pat toksiski – vīnogas, rozīnes, šokolāde, sīpoli un ķiploki. Ja tomēr gribas savam mīlulim svētkos sagādāt ko īpašu, varat pagatavot svētku maltīti no tam piemērotiem produktiem,” iesaka Anete Kalniņa-Beinerte. Suņi Ziemassvētkos biežāk cieš no nepiemērota ēdiena, savukārt kaķiem problēmas var radīt eglīšu rotājumi, kurus kaķis rotaļu laikā var norīt. Tāpēc sargājiet suni no svētku galda cienasta un kaķi – no eglīšu rotājumiem, atgādina ekspertes.

Kinoloģe Monta Priede uzsver – ja zināms, ka sunim ir pastiprināta jutība pret kādu produktu, svētku maltīti vēlams gatavot no tam zināmiem un ikdienā lietotiem produktiem skaistākā noformējumā. Svinot svētkus, svarīgi arī savus viesus brīdināt, ka suni nevajadzētu cienāt ar pīrādziņiem un cepeša gabaliņiem, kas bieži notiek, jo žēlās acis zem galda dara savu. Ekspertes piedāvā svaigēdājiem piemērotu svētku maltīti – svētku kūku un veselīgus kārumus.

Kūkas receptē sastāvdaļas ir sadalītas atbilstoši svaigbarošanas BARF barošanas modeļa vadlīnijām. BARF modelis paredz, ka sunim uzturā ir jāsaņem 50–70 % muskuļgaļas, 15–30 % kaulu un skrimšļu, 10–30 % orgānu (no kuriem 5 % ir aknas) un 10 % augu valsts produktu. Lielu lomu šajā procentu sadalījumā nosaka suņa vecums un individuālās barošanas īpatnības, alerģijas un citi barošanu ietekmējoši faktori.

Svaigbarošanas svētku kūka (4 porcijas; 30 minūtes)

Nepieciešams:

1 kg svaigi maltas liellopu gaļas

100 g liellopu vai vistu siržu vai vistu aknas

300 g samaltu skrimšļu vai vistu kaklu

4 paipalas olas

1 vidējs burkāns

Pagatavošana:

Kūkas pamatnei izmanto svaigi maltu liellopu gaļu. Lielā bļodā sajauc kopā liellopu malto gaļu un smalki sagrieztas liellopu vai vistu sirdis, pievieno klāt samaltos skrimšļus vai vistu kaklus un visu sajauc vienā masā. Kūkas pamatni veido uz šķīvja. Var izmantot apaļu kūkas formu vai to veidot ar rokām.

Smalki sarīvē burkānu un ar to dekorē kūkas pamatni. Kūkā ar pirkstu iespiež četras bedrītes un katrā no tām iesit vienu paipalas olas dzeltenumu (bez baltuma). Ja vēlas, var taisīt četras mazākas kūkas, un tad katrai kūkai viducī iesit paipalas olas dzeltenumu.

Veselīgie našķi (4 porcijas; 4 stundas)

Foto: Publicitātes foto





Nepieciešams:

4 cāļu filejas

1 kg liesas liellopu muskuļgaļas

400 g vistu siržu

Pagatavošana:

Visu gaļu sagriež plānās, garās šķēlēs un kārto uz cepamās pannas. Ievieto cepeškrāsnī kaltēties 40 grādu temperatūrā uz aptuveni četrām stundām.

Našķus vēlams iesaiņot kastītē un nolikt zem eglītes, lai arī suns vai kaķis Ziemassvētkos tiek pie kārotās dāvaniņas.