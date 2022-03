"Savu izdegšanu var arī nesaost" – tā reiz kādā no sociālo tīklu portāliem bija ierakstījis klīniskais psihologs Edmunds Vanags. Un es viņam varu tikai piekrist. Savu izdegšanu es "nesaodu" divreiz. Pēc pirmās kaut kā nebūt vēl savācos, pēc otrās gan tik viegli neiet, un šobrīd no ļoti daudz kā esmu atteikusies, lai saliktu sevi kopā.Pirmkārt, gribu teikt, ka izdegšana nav kaut kāda "moderna kaite", kura izdomāta, lai "attaisnotu slinkumu", kā nereti tiek uzskatīts. Otrkārt, ar izdegšanu pandēmijas laikā saskaras arvien vairāk cilvēku – sākot ar ārstiem, kuri nemitīgi strādā virsstundas, ir pārguruši un vistuvāk redz pandēmijas sekas. Tāpat arī skolotāji un daudzi citi, kuriem katru dienu jāsaskaras ar pandēmijas ierobežojumiem un izaicinājumiem, jāspēj nemitīgi pielāgoties jaunajai situācijai un nepārtraukti jādzīvo neziņā par to, kas notiks nākamais.Atmetot pandēmijas fonu, tieši tādi apstākļi arī noved cilvēkus pie izdegšanas "normālā ikdienā" – pārlieku liela slodze darbā, nemitīgi izaicinājumi, stress, neskaidri formulēti uzdevumi no vadības puses, haotiska darba vide, nesabalansēta darba un privātā dzīve, nespēja pateikt "nē".Tieši tādos apstākļos sākās arī manas izdegšanas – regulāri strādāju pirms un pēc noteiktā darba laika un nedēļas nogalēs, jo likās – vēl taču varu uzņemties izdarīt to un šo. Tam visam līdzās, protams, stress par visa paspēšanu laikā, perfekcionisms, kurš neļauj izdarīt darbus tikai tāpēc, lai tie būtu izdarīti. Kā arī bieži vien, kā jau pašnodarbināto vidē, kas strādā ar vairākiem klientiem vienlaikus, jāspēj pielāgoties iepriekš neparedzētām un neplānotām situācijām. Lai arī pati sev esmu "boss", reizēm tas ir vēl sliktāk, nekā būt kāda cita padotajam, jo pret sevi jau attieksme ir krietni nesaudzīgāka.Taisnības labad gan jāteic, ka pirmo reizi izdegu, kad strādāju kā padotais darbavietā, kas vēl tikai meklēja savu darba ritmu, kultūru un struktūru. Ir jauki teikt, ka tu dari sirdsdarbu un darbs ir kā hobijs, bet tas tomēr nav pareizi – dzīvi nevajag pārvērst par darbu vien. Un ir sāpīgi saprast, ka esi "daļa no ģimenes" tikai tik ilgi, kamēr vari vilkt visu to neskaidrību un stresa vezumu. Kad vairs nespēj, tad... ir kā ar veciem zirgiem – tos nošauj jeb, humānāk izsakoties, – tu vairs neesi vajadzīgs.Galu galā izdegšana beigās atspēlēsies kā emocionālajā, tā fiziskajā veselībā – rodas sajūta, ka tu neko nemāki, nekam nederi un visu laiku visu dari nepareizi (te ļoti svarīgs ir darba devēja aspekts – Latvijā izteikti pieklibo adekvātu uzslavu izteikšanas kultūra). Tam klāt nāk vēlme atsvešināties, motivācijas un gribasspēka trūkums, viegla aizkaitināmība, trauksme, un tad jau arī tālu nav jāmeklē miega un ēšanas traucējumi, vēlme "atslābināties", lietojot dažādas apreibinošās vielas.Diemžēl izdegšana sākas no sevis paša. Lēnām gruzd iekšā, kamēr izceļas nekontrolējams ugunsgrēks. Tāpēc laicīgi vajag sevi nodrošināt ar "izdegšanas dūmu detektoru" – limitētu darba laiku, brīvdienām, hobijiem, draugiem, atvaļinājumiem, spēju pateikt "nē", novilktām skaidrām robežām gan starp darba un privāto dzīvi, gan attieksmi pret sevi, darbu daudzumu un pienākumiem. Un pārliecību, ka darbs nav visa dzīve. Un pasaule neapstāsies, ja nestrādāsi vakaros vai brīvdienās.Vairāk par Alises pieredzi ar izdegšanu var lasīt viņas bloga ierakstā "(ne)izdegšanas rokasgrāmata"