Kopš 2006. gada februāra, kad "Aerodium" vēja tuneļa lidotāji no Latvijas pārsteidza skatītājus no visas pasaules XX Ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā, bizness piedzīvojis izaugsmi, bet vēja tuneļi – milzīgu popularitātes kāpumu. Lai to sasniegtu, noiets ļoti smags ceļš gan finansiāli, gan stājoties pretī dažādiem citiem izaicinājumiem.