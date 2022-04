10 visvairāk apdraudētie dzīvnieki 2022. gadā

Atlantijas zilspuru tuncis pēdējās desmitgadēs ir smagi cietis no pārlieku lielas zvejniecības un maluzvejniecības, jo tas ir pieprasīts produkts augstākās klases suši tirgos. Tiesa, kritiski apdraudētais Atlantijas zilspuru tuncis veido tikai 1% no pasaules nozvejas. Zvejniecības metodes attīstās ātrāk nekā notiek zivs saglabāšanas pasākumi, tāpēc arī tā iekļuvusi kritiski apdraudēto sugu sarakstā. Zinātnieki uzskata, ka Atlantijas zilspuru tunča izzušana varētu veicināt krasu bentopelaģisko galvkāju biomasas veidošanos, piemēram, kalmāru, kas savukārt negatīvi ietekmētu sardīņu populāciju. Atlantijas zilspuru tuncis galvenokārt dzīvo Ziemeļatlantijas pelaģiskajā ekosistēmā un tai blakus esošajās jūrās, jo īpaši Vidusjūrā. Ģeogrāfiski to populācija ir izplatīta visā Atlantijas okeāna ziemeļdaļā, no Ekvadoras līdz Norvēģijai un no Melnās jūras līdz Meksikai.