Ar groziņu uz pļavu, nevis lielveikalu. Ēdamā pļava

Reti kurš noliegs, ka bērnības kārotākais našķis bija pirmās meža zemenes, savērtas krellītē uz smilgas. Un neviena tēja ātrāk nenomierināja krekšķi kā liepziediem smaržojoša lielā krūze ar pili pļavas ziedu medus. Nenoliedzami, ka arī aizvien lielāks izaicinājums ik gadu pirms Līgo svētkiem ir atrast pļavu, kurā iebrist pēc Jāņuzāļu klēpja. Dabiskā pļavā ieguļoties, var sajust mīkstu pļavu, kā tādu persiešu paklāju, austu no pīpenēm, raspodiņiem, rotātu ar spārēm un tauriņu rakstainajiem spārniem. Taču tikai 0,7% Latvijas teritorijas ir saglabājušās dabiskās pļavas. Pļavas eksperti apgalvo, ka vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas var būt līdz pat 50 augu sugām, kas ir vairāk nekā vienā kvadrātmetrā tropiskā meža, ko pasaulē uzskata par sugām (turklāt daudzām vēl neizzinātām) bagātīgāko dzīvotni.



"Pasaulē no 300 000 augu sugām 7000 tiek kultivētas vai vāktas savvaļā, tomēr cilvēki paļaujas uz ļoti nelielu sugu skaitu – 95% no nepieciešamo kaloriju daudzuma cilvēki pasaulē uzņem no 30 augu sugām. Lielākoties tie ir kvieši, rīsi un kukurūza," stāsta Vides risinājumu institūta vadošā pētniece Dr. biol. Ieva Mežaka. "Vienveidība ēdienkartē atstāj ietekmi uz veselību vai nu nepietiekama uztura, minerālvielu un vitamīnu deficīta veidā vai kā aptaukošanās. Mūsdienās ļoti paļaujamies uz nepārtrauktu pārtikas nodrošinājumu, bet vēsture rāda, ka kara un bada laikos cilvēki ir izmantojuši nezāles, lai izdzīvotu."



Izzinot Latvijas dabiskajās pļavās sastopamo augu stāstus, to garšu un smaržu paleti, šefpavārs Māris Jansons, viens no izcilākajiem Latvijas garšu meistariem, kopā ar Vides risinājumu institūtu un Latvijas Dabas fondu izlolojis recepšu grāmatu "Pļava". Piespiest domāt sevi citādi. Tā šo aicinājumu veidot kopīgu recepšu grāmatu ar dabisko pļavu pārzinātājiem raksturo šefpavārs, grāmatas uzrunā sakot: "Priekā – par pļavas dzīvi!". Cilvēks reiz jau pieradināja burkānu. Nu šefpavārs ir pacenties pieradināt pļavu, taču ne jau iestādot savā dārzā, bet ejot dabā pats kopā ar augu pazinēju. Māris teic: "Kļūstot pieaugušam, arvien vairāk liekas, ka dzīvē atgriežas vecās, labās vērtības no bērnības, un es zinu, ka tā ir ne tikai man." Recepšu lapas ir pietiekami demokrātiskas tādā ziņā, ka nepaģēr no to lietotāja pārpārēm zaļu pārliecību. Gluži vienkārši tā ir mūsdienu virtuve, kur pļava ienāk kā pārsteigums. Tik tiešām, Māris spēj uzburt aveņu sniegu, pievienot upes foreles filejai purava sirdi, kaisīt diļļu cukuru, pasniegt vīgriežu saldējumu, tumšās šokolādes musu pasniegt ar kaltētu pļavas biteni vai pagatavot rabarberu gelu.