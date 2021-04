Atbildīgi arī dārzā – bioloģiskais dārzs kā dzīvības garantija

Iedvesmojoties no bioloģiskās, biodinamiskās, reģeneratīvās lauksaimniecības vai permakultūras idejas un metodes, dārzam jākļūst par maksimāli pašpietiekamu sistēmu.



Jāņem vērā – lai zeme pašattīrītos no iepriekš izmantoto ķīmisko vielu atliekām un atgūtu dabisko līdzsvaru, paies vairāki gadi. Arī bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu zemnieku saimniecība saņem tikai trešajā gadā pēc tam, kad ir pārgājusi uz bioloģisko praksi.



Vai kopt dārzu bioloģiski nozīmē iegūt ražu, atsakoties no sintētisko pesticīdu (tās ir ikviena konvencionālā pārtikas ražotāja plaši izmantotās indes – herbicīdi nezāļu iznīcināšanai, insekticīdi kukaiņu apkarošanai, fungicīdi pret slimībām u. c.) vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu izmantošanas? Arī, taču pilnīgi noteikti ne tikai, jo augsnes auglība būs jāpanāk ar dabas likumos balstītiem paņēmieniem, nevis iejaucoties ar pretdabiskām vielām.



Lai iekārtotu dabai draudzīgu dārzu, nevajag ķerties uzreiz pie lāpstas. Dārzam vispirms jātop galvā. Ne tik daudz plānam, kur būs diļļu un kur redīsu dobes, bet gan vīzijai par to, kāds ir dārza ierīkošanas mērķis. Bioloģiskā dārzkopība piedāvā radīt dārzu, kur vielas ir nemitīgā apritē. Tā nemanāmi noris acu priekšā katram dārzkopim, kurš gatavo kompostu.