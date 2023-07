Atgriezt izzudušu sugu. Kā Papē dzīvo savvaļas zirgi

Šodien ir gandrīz neiespējami iedomāties, ka ir bijuši laiki, kad Eiropas ainavā savvaļas zirgi jeb tarpāni ir bijuši tikpat ierasti kā, piemēram, stirnu buciņi, ko pavasaros redzam mežmalās. Visilgāk savvaļas zirgi dzīvojuši Polijas, Baltkrievijas un Lietuvas teritorijā, kur tie bijuši sastopami līdz 18. gadsimtam. Līdzīgi kā tauri un sumbri, Eiropā savvaļas zirgi izzuda līdz ar aktīvo lauksaimniecību, kad dabiskās pļavas nomainīja tīrumi, bet deviņdesmito gadu beigās Latvijā sākās to atgriešana dabiskajā ainavā.



Tieši Jana stāstījums ļauj apjaust cilvēka rīcības un dabas procesu savstarpējo saistību un ietekmi, ko ķēdītes reakcijā izraisa kādas sugas izzušana. Vai – gluži pretēji – kā dabas ritmu pamazām un soli pa solim sakārto un atjauno izzudušu sugu atgriešana. Tarpānu un citu lielo zālēdāju loma dabā ir ļoti nozīmīga – tieši viņi sekmē bioloģisko pļavu veidošanos un tieši vai netieši ietekmē gan citu dzīvnieku, gan augu eksistenci.



Kā skaidro Jans, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas daudzas teritorijas, kas pirms tam tika izmantotas lauksaimniecībai, bija pamestas. Tas noticis arī Papes ezera piekrastē. "Bija postapokaliptiska sajūta – cilvēki no šīs ainavas bija izņemti un vietā nāca daba, " atceroties pirmo viesošanos teritorijā, kur tagad sastopam savvaļas zirgus un taurus, smejas Jans. Arī ierasto zālēdāju – briežu, stirnu, aļņu un citu – bijis par maz, lai dabiskā pļava varētu sevi uzturēt. "To, ko cilvēks no dabas bija pārņēmis, daba pēkšņi atguva atpakaļ, bet nevarēja tik viegli to ieņemt," skaidro Jans. Veicinot zālēdāju populācijas attīstību, šķitis godīgi gādāt ne tikai par jau esošajiem zālēdājiem, bet atgriezt arī tos, kuri "normāli iederas Latvijas faunā" un kuri saviem spēkiem nevarētu atgriezties.



"Latvijā savvaļas zirgi, tauri un sumbri ir kolektīvajā atmiņā. Salīdzinot ar Rietumiem, daudz svaigākā atmiņā. Gan paaudžu stāstos, gan tautasdziesmās. Tāpēc mums to atgriešana ir salīdzināma ar stārķu atgriešanos no siltajām zemēm – ilgi nav redzēti, bet forši, ka ir atpakaļ. Ne tā kā Rietumos, kur viņi pat nevar iedomāties, ka tas ir kaut kas, kas iederas ainavā. Te sabiedrībai to ir daudz vieglāk pieņemt. Kad mūsu senči satika savvaļas zirgu baru, tas, visticamāk, izskatījās tieši tā, kā mēs to tagad redzam," vērtē Jans.