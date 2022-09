Bioloģiskā septembra stāsti: pieci iedvesmojoši lauksaimnieki

"Vizbuļu" ļaudis apsaimnieko gandrīz 20 hektāru, no tiem divos hektāros aug kartupeļi, trīs atvēlēti citiem dārzeņiem, bet siltumnīcas kopā aizņem vairāk nekā 1000 kvadrātmetru no planētas Zeme. No salīdzinoši nelielās platības četri hektāri atvēlēti dabiskajām pļavām.



"Vizbuļos" allaž tikusi turēta godā kultūraugu dažādība. Laima, par to stāstot, atgriežas 2004. gadā, kad no pagasta centra ģimene pārcēlusies uz vīra vecāku saimniecību. Tajā laikā notika tirdziņi Berga bazārā, un Vizbuļu bioloģiskie lauku labumi tur bija cieņā. "Atceros, ka pirmie tirgošanai tika stādīti ķirbji, bija vaga ar burkāniem. Te viscaur auga nātres, arī tās vācām un fasējām, lai vestu uz Rīgu. Uzreiz secinājām – ja tev ir vairāk, ko aizvest, tad vieglāk nosegt degvielai iztērēto. Plašais sortiments nodrošina to, ka samazinās pašizmaksa. Ar burkānu vien tirgū nebūtu, ko darīt. Turklāt – ja neizaug viens dārzenis, ražos otrs vai trešais. Ja Briseles kāpostus nograuž kaitēkļi, tad es varbūt neēdīšu sviestu, bet maizei nopelnīšu – ar kukurūzu. Tā mēs raujamies, un domāju, ka daudziem bioloģiskajiem līdzīgu apsvērumu dēļ rodas daudz ideju, jaunu pārstrādes produktu."



Arī "Vizbuļu" dažādības buķetē ir neliels skaits gaļas liellopu – galvenais tikai astoņu galvu lielā ganāmpulka uzdevums ir gādāt par organisko mēslojumu saimnieku dārziem. "Jo uzskatu, ka vislabākais mēslojums mūsu zemei ir tas, kas radies šeit, uz vietas. Lai augsne ģenerējas no jauna," bilst Laima. Turklāt liellopu gremošanas “rūpnīcās” pazūd visi brāķētie dārzeņi un pārpalikumi, kas nesasniedz veikalu plauktus un neskar pircēju mutes. Vasarā, kad kabaču lavīna draud nosmacēt, liellopi metas ar to cīņā tikpat dedzīgi, kā sanbernāri Alpos, kas glābj dzīvības. Rudens pusē ir laiks attīrīt apvārsni no ābolu kalniem, un te atkal palīgā steidz vienmēr kārās liellopu mutes. “Būtu ļoti labi, ja būtu arī cūkas un vistas. Cūkas izēstu vārpatu, vistas izvilktu maijvaboļu kāpurus. Daudz ko vajag! Bet esam priecīgi arī par liellopiem, jo tieši atgremotāji caur sarežģīto kuņģi vislabāk atdod zemei atpakaļ to, ko ir paņēmuši no lauka,” skaidro Laima.



Jānim ir, ko piebilst: "Arī nezāles viņi atdod atpakaļ, jo to sēklas vienkārši izlaiž sev cauri, nāk ārā dīgtspējīgas!"



Bet, par daudzveidību arī dārzeņu šķirņu ziņā turpinot, cilvēki tomēr vairāk mīlot klasiku un turas pie tās, liecina Hercbergu pieredze. Pircējiem patīkot atbraukt, nofotografēties ar raibiem burkāniem, bet ikdienā tādus izvēlēties – nē. Neparasti krāsotie dārzeņi bijuši aktuālāki tad, kad saimniecība sadarbojās ar šefpavāru Mārtiņu Rītiņu, kas pamudinājis uz daudzām lietām, palīdzējis pat meklēt sēklas. "Viņš bija ģenerators daudzām idejām, kuras man droši vien nekad neienāktu prātā," saka Laima. Kā "Vizbuļi" vēl Berga bazāra tirdziņu laikā tikuši uz Rītiņa viļņa, tā arī sērfo tālāk. "Tā nu dzīvojam šajā burbulī. Miljonus nepelnām, bet mums klājas labi, vismaz es pilnīgi nemaz nesūdzos," atzīst Laima. Jānis atzīst, ka gandarījumu sniedz tie mirkļi, kad cilvēki saka – nezinām, kā varētu dzīvot bez jūsu produktiem.” Kāds dārzeņu regulārs pircējs sociālajos tīklos bija publicējis bildi ar vasarīgo guvumu no "Vizbuļiem" ar pievienotu tekstu, ka beidzot būšot, ko ēst.