"Esmu pilsētniece pēc izcelsmes un mentalitātes, man nav bērnības atmiņu par laukiem vai lauku radu, pie kā ciemoties. Kad pirms septiņiem gadiem sāku strādāt Latvijas Dabas fondā, nepazinu pļavas puķes un vispār pļavas manā pasaulē bija kaut kas visai nenoteikts. Tāpēc varētu teikt, ka vispirms pļava man bija atklājums. Atklājums bija arī tas, ka īstu pļavu ir palicis tik maz. Kā izrādījās, šķietami pašsaprotamā daļa no Latvijas ainavas pašlaik vairāk mājo cilvēku atmiņās, literatūrā, mākslā, nekā patiešām dabā. Tad pamazām es pļavu iepazinu – sāku atšķirt augus, iegaumēt to vārdus. Es "iezūmoju" – ielūkojoties pļavā, atklājas milzīgi daudzveidīga pasaule. Izrādījās, ka man ir savi mīļākie pļavas augi – parastais vizulis un kalnu āboliņš, un es pati vasarās reizēm esmu pārsteigta par to prieku, kas manī vienkārši pamostas tad, kad es tos sastopu.



Jāsaka, ka viena no manas dzīves spilgtākajām dabas pieredzēm bija tieši pļavā. Biotopā "Sausi zālāji kaļķainās augsnēs" nokļuvu ziedēšanas laikā. Koši dzeltenā īstā madara, sārti violeti ziedošais mārsils, košās dzirkstelītes, sarkanās spradzenes – neticams krāsu košums, spēcīga medus smarža un tās pievilināto bišu dūkšana radīja tādu absolūto dabā būšanas sajūtu. Es to nekad neaizmirsīšu. Pļava aizrauj, ievelk, savaldzina. Man tā pilnīgi noteikti ir pavērusi jaunu pasauli."