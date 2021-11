Dabas resursi nav neizsmeļami, tamdēļ rūpīgi jāseko līdzi to saprātīgai izmantošanai un jārada labvēlīgi apstākļi, lai tie varētu dabiski atjaunoties. Ja pilsētā kārtību starp cilvēkiem uzrauga policija, tad "dabas policijas" lomu pilda vides inspektori, tostarp arī sabiedriskie, kuri to bez atlīdzības dara no savas brīvas gribas. Kāpēc? Par to šajā stāstā.