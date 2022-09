Eksperti: Zaļajos solījumos iezīmējas partiju nezināšana un vienaldzība

Arī Andreja Brieža ieskatā politiķi pašlaik spoguļo sabiedrības izpratnes līmeni. "Par to, ka mums ir klimata krīze, dabas daudzveidības krīze, – varbūt to varam pamanīt atsevišķu politisko partiju retorikā, bet faktiski tā ir tēma, kas nevienam nešķiet īpaši aktuāla, un kur nu vēl mocīties piedāvāt tai kādus risinājumus... Diemžēl. Nezinu, vai to var pārmest tikai politiķiem, arī lielai daļai Latvijas iedzīvotāju šķiet – mēs esam dikti zaļi, bet klimata pārmaiņas ir problēma applūst sākušām salu valstīm un Āfrikai, bet mēs turpināsim dzīvot tikpat labi kā līdz šim." Noklusētā dabas daudzveidības samazināšanās partiju programmās Briedim sagādājusi lielu vilšanos, jo partijas par to izvēlas nerunāt vispār. "Mēs varam kaut kādu saistību ar šo jautājumu atrast tikai viena saraksta programmā, bet pārējās partijas par to klusē. Dabas daudzveidība nav politisko partiju dienaskārtībā. No vienas puses, ir atbalsts zaļajam kursam, bet, ja skatāmies padziļināti, tad – nekā," kritizē Briedis.



Arī Rozītis saka – vērojama tikai atsevišķu atslēgvārdu izmantošana, izraujot tos no konteksta. Tas norāda uz to, ka patiesībā zaļais kurss nav detalizēti analizēts un tā mērķi nav izprasti. Dažas partijas norāda, ka vides mērķu īstenošana tiks realizēta iedzīvotāju un nacionālās ekonomikas interesēs, tādējādi vedinot saprast, ka tiks darīts tikai tik, cik Latvijā uzskatīsim par vajadzīgu. "Var piekrist tik tālu, ka mums jādomā par gudrāko un efektīvāko pasākumu kopumu, bet tas nedrīkstētu nozīmēt atteikšanos no zaļā kursa uzdevumu izpildes ar noteiktiem sasniedzamiem rādītājiem," uzsver Rozītis.