Vai, sarūkot dabisko pļavu apjomam, likumsakarīgi sarūk arī cilvēka zināšanas par augiem? Lai arī augi veido visas mūsu apdzīvotās planētas dzīvības pamatu, sastādot ap 80% no biomasas, cilvēki augus bieži vien pat nepamana un nemaz nenovērtē to nozīmi. Zinātnieki to dēvē par augu aklumu ("plant blindness"): cilvēka acs augus atstāj fonā kustīgiem objektiem, piemēram, dzīvniekiem, un nepamana. Izrādās, ka Latvijas dabiskās ainavas – Daugavas ainava, Zemgales līdzenuma ainava, Gaujas senielejas ainava, Latgales ezeraines ainava, Latvijas mežu ainava, piejūras ainava, Vidzemes pauguraiņu ainava un Abavas senielejas ainava – kopš 2021. gada ir iekļautas pat Latvijas kultūras kanonā, signalizējot par augu un cilvēku mijiedarbi kā būtisku mūsu kultūras sastāvdaļu.



"Gadsimtu gaitā veidojusies kultūrainava ir gan savvaļas augu resurss, gan vienlaikus arī viens no būtiskākajiem un mainīgākajiem tradīciju ietekmējošiem faktoriem," uzsver Prūse. "Ir nepieciešams pievērst uzmanību ne tikai retajiem, bet arī izplatītajiem augiem, jo arī tie piedzīvo līdzīgu spiedienu kā izzūdošās sugas. Viens no šādiem piemēriem ir gaiļbiksītes un pļavas ķimene."



Pasaulē etnobotānikas pētnieki vērš uzmanību uz to, ka katra valoda ir kā unikāls rezervuārs, kurš sevī glabā augu lietošanas daudzveidību, un ka tādi faktori kā globalizācija ietekmē vietējās ekoloģiskās zināšanas, tām laika gaitā samazinoties. Ekspedīcijā pētnieces dzirdējušas daudzus stāstus, kuri ilustrējuši daudzveidīgu augu lietošanu, taču šo stāstu vidū bijuši arī atmiņu stāsti, kuros augi bija glābiņš laikam, kad neesot bijusi pārtika.



"Atmiņā palikuši vairāki pagātnē izmantoti augu pielietojuma veidi. Piemēram, kalmju un kļavu lapu novietošana zem maizes, to cepot, sarkanā āboliņa pievienošana maizei, nātru tēja. Dagdas novadā nātres gan pagātnē, gan mūsdienās izmantotas ļoti daudzveidīgi. Pārtikā no tām gatavotas zupas, salāti, pat kotletes. Nātres izmantotas arī kā piedeva dzīvnieku pārtikai, arī ārstniecībā, piemēram, ārīgi asinsrites veicināšanai, bet iekšķīgi – tējā. Nātres derēja arī matu skalošanai un pirts slotiņām, pat rituālos – vasaras saulgriežos nātres novietotas kūtī, lai pasargātu lopus, likta uz piena traukiem aizsardzībai, ar svaigām nātrēm mazgāja traukus arī, no tām gatavoja arī mēslojumu dārza augiem," ekspedīcijās dzirdētajā dalās pētniece.



Vēl aizvien vietējie iedzīvotāji Dagdas novadā gatavo nātru zupu, pastaigu laikā pavasarī nošķin pa zaķskābenei, pievieno salātiem virzu. Viens no plaši izmantotajiem augiem ir kumelītes, kas lietotas tējās (gan ikdienas tējai, gan slimību gadījumos kā cilvēkiem, tā dzīvniekiem), acu kompresēm, bērnu vannām, inhalācijām.