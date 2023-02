Iedvesmojies un izglītojies! Ko skatīties un klausīties par dabas aizsardzību

"Life In Color" ar angļu dabas zinātnieku un televīzijas pārraižu veidotāju Deividu Atenboro ir trīsdaļīga dokumentālā filma, kur Atenboro skaidro, kā dzīvnieku pasaule sazinās un izdzīvo, pateicoties krāsu izmantošanai, pat vēl vairāk – dažas sugas krāsas redz veidā, kādā cilvēki to nespēj. Pielietojot inovatīvas filmēšanas tehnoloģijas, no kurām dažas ir radītas speciāli šai filmai, cilvēka acij ir dota iespēja skatīt pasauli, kā to dara dzīvnieki. Leģendārais Deivids Atenboro savos 93 gados ir pabijis visos kontinentos, pētot planētas nepieradinātos nostūrus un dokumentējot dzīvo dabu visā tās plašajā un skaistajā daudzveidībā.