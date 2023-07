Iedvesmojoši latvieši, no kuriem mācīties saudzēt vidi un mīlēt dabu

Kristīne un Andris ir vecāki diviem apburošiem dēliem. Viņu dzīves filozofija ir vienkārša – ieraudzīt skaistumu mazajos dzīves sīkumos un neapaugt ar nevajadzīgām mantām. “Šis ir mūsu ceļš uz dabīgu, jēgpilnu un pašpietiekamu dzīvošanu,” vēstīts ģimenes “Instagram” aprakstā. Kristīne un Andris saviem bērniem māca mīlēt dabu, stāsta viņiem par dažādiem dabas procesiem, tradīcijām, latviskajiem svētkiem un dzīvi līdzsvarā ar dabas cikliem. Viņi audzē vistas un arī zaķus, bet nesen saimniecībā ienākušas arī bites. Pašu cepta maize, pašu darinātas sveces, pašu grebtas rotaļlietas un no Latvijas pļavām ievāktas tējas ir tikai neliela daļiņa no tā, kā dzīvot vienkāršāk. Savukārt brīvajā laikā ģimene ceļo un to dara pašu atsvaidzinātā busiņā, kas pielāgots ģimenes vajadzībām. Seko ģimenes gaitām šeit