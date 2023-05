Visupēc, laiku pa laikam medijos izskan zaļo maldu piesātināti politiķu viedokļi. Parasti vēstījuma mērķis ir attaisnot Latvijas centienus izvairīties no Eiropas Zaļā kursa stratēģiju mērķu īstenošanas, bet saturs – klimata pārmaiņu vai vides problēmu noliegums vai attiecīgajā gaismā pasniegti fakti par to, kādā mērā viena vai cita uzņēmējdarbības nozare ietekmē dabu Latvijā, norādot, ka citās valstīs piesārņo vēl vairāk un līdz ar to Latvijas sabiedrībai nav pamata satraukumam.