Ķīmija kosmētikā: kam jāpievērš uzmanība, lai nekaitētu veselībai

"Eiropas Savienības likumdošana nosaka, kādas ķīmiskās vielas un kādā daudzumā drīkst būt kosmētiskajos produktos. Visi produkti, kas tiek laisti apgrozībā ES tirgū, netiek testēti uz dzīvniekiem, tajos nav sastopamas kancerogēnas vai toksiskas vielas, bet, ja ir aizdomas par vielas toksicitāti, tās daudzums un izmantošana kosmētiskajā produktā tiek kontrolēta," skaidro Aneka Kļaviņa, RSU zinātniskā centra "Kleisti" pētniece un kursa "Kosmētikas ķīmija" vadītāja.



"ES no 2004. gada ir aizliegts testēt kosmētikas produktus uz dzīvniekiem. Viena no alternatīvām ir testēt uz cilvēkiem, proti, brīvprātīgajiem. No 2009. gada uz dzīvniekiem nedrīkst testēt arī izejvielu kombinācijas. Alternatīvas metodes ir datormodelēšanas sistēmas vai in vitro testi uz mākslīgajām šūnām, piemēram, lai noteiktu dermālo kairinājumu," atklāj RSU pētniece.



Kosmētiskie produkti sastāv no dažādu ķīmisko vielu maisījuma, un ķīmiskās vielas var nākt no dabas produktiem, var būt daļēji mākslīgas, proti, iegūtas no dabas izejvielām, bet sintētiski apstrādātas, vai pilnībā sintētiskas izejvielas, kas tiek rūpnieciski iegūtas, piemēram, no naftas produktiem. Kosmētiskajos līdzekļos ir atļauts lietot visu trīs grupu ķīmiskās izejvielas, bet, protams, uzņēmumiem ir jāpierāda šo izejvielu tīrība un jāievēro likumdošanā atļautais vielas daudzums, lai patērētājs varētu būtu drošs, ka iegādātais produkts neietekmēs veselību.