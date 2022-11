Lai ekonomētu laiku un enerģiju, daudzi svētkos, īpaši, ja tie notiek brīvā dabā, izvēlas vienreiz lietojamos plastmasas traukus. Tiesa, ir pieejamas videi draudzīgākas trauku alternatīvas un aizstājēji, ko piedāvā arī Latvijas ražotāji.



Tā, piemēram, laba alternatīva vienreiz lietojamajiem traukiem ir daudzkārt lietojamie plastmasas trauki, kas ir izgatavoti no augstākas izturības plastmasas. Šos traukus var izmantot vairākus desmitus reižu, turklāt tos var arī mazgāt trauku mašīnā. Tāpat arī videi draudzīgāki būs trauki no bioplastmasas, kas iegūta no augu cukuriem vai augu cietes.



Plastmasas galda piederumus var aizstāt ar tādiem, kas izgatavoti no koka, bambusa un citiem atjaunojamiem dabas resursiem. Vairākas alternatīvas pieejamas arī savulaik tik iecienītajiem plastmasas salmiņiem – šobrīd tie tiek izgatavoti no papīra, niedrēm, makaroniem un daudziem citiem materiāliem. Lielisks ilgtermiņa risinājums, ko varēs izmantot atkārtoti, ir metāla salmiņi.



Tiesa, vislabākie un dabai draudzīgākie tomēr būs daudzreiz lietojamie trauki un piederumi, kas izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem, piemēram, rūdīta stikla vai metāla. Ja ir vēlme sarīkot ballīti, nav obligāti jāpiepērk pilns skapis ar traukiem, jo tos iespējams arī izīrēt vai tikpat labi aizlienēt no draugiem.