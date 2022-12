Mācīties dāvinātprieku. Bērni, svētki un dāvanas

No kā, gādājot bērniem dāvanas svētku vakaram, labāk izvairīties? No pārāk aktīvām skaņu un gaismu pārpilnām rotaļlietām, īpašai jaunākā vecuma bērniem, jo šādas mantas ne tikai var prasīt papildus vecāku pacietību to radītā trokšņa dēļ, bet arī pat negatīvi ietekmēt mazāku bērnu valodas attīstību. No pārāk lielām mantām, ar kurām nereti aizraujas vecvecāki. No pārāk daudz mantām, jo tās ne tikai rada pārbāztu nekārtību, bet arī saņem mazāk bērna uzmanības. No rotaļlietām, kuras ir izmantojamas tikai vienu reizi, ierobežojot tās tālāku iesaisti rotaļās. No rotaļlietām, kas pastiprina dzimumu stereotipu nostiprināšanos – puikam nevajag zilu zaķi, bet meitenei – rozā. No rotaļlietām, kuras ir izmantojamas tikai saskaņā ar konkrētu instrukciju, laupot bērna iztēles iespējas (piebilde pedantiskajiem vecākiem: pat ja tas ir konstruktors, ļaujiet bērnam radīt ne tikai instrukcijas galarezultātu, bet "pārstrādāt" detaļas jaunos būvējumos).



Ieteikums! Dāvināt rotaļlietas, kas izmantojamas daudzveidīgi, kuras, iespējams, ir saliekamas un izjaucamas, taupot vietu plauktā un kuras veicina bērna iztēles aktīvu rosību!