Latvijā savākto PET taru pārstrādā Jelgavā bāzētais uzņēmums "PET Baltija". Tas ir lielākais PET pudeļu pārstrādes uzņēmums Ziemeļaustrumeiropā, kas diendienā sadarbojas ar vismaz 20-30 valstīm – gan izejmateriālu iegādē, gan galarezultāta realizācijā. Tostarp šeit nonāk viss Latvijā savāktais PET materiāls, taču tā apjoms uz kopējā pārstrādes materiāla apmēru fona ir salīdzinoši mazs – kopējais pārstrādes apjoms ir ~66 tūkstoši tonnu gadā, no kurām Latvijas artava ir ~2000 tonnu. 98% no pārstrādājamā materiāla tiek importēts un 99% no galaprodukta tiek eksportēts.



Pārstrādei paredzētās PET pudeles tiek saņemtas sapresētu ķīpu veidolā, ko precīzi uzskaita, jo katrai valstij un piegādātajām ir sava kvalitāte. Tas jāņem vērā pārstrādes procesā, kombinējot pārstrādājamos materiālus, lai beigās iegūtu labu produktu.



Kā skaidro AS "Eco Baltia" valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs, viss saņemtais PET materiāls tiek šķirots uz trim līnijām atkarībā no kvalitātes. Piemēram, izšķirojot piemaisījumus caurspīdīgajam PET, pārstrādē nonāk ~75% materiāla. Kvalitāte savukārt ir atkarīga no valsts, kurā PET ir savākts. Ja tā ir valsts ar depozītsistēmu, tad tālākai pārstrādei ir derīgi 95-98% materiāla. Savukārt – ja tā ar valsts, kur atkritumus šķiro roboti, tad tur piemaisījumu ir krietni vairāk.