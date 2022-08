"Motivācija strādāt kopā ar augiem un savā ziņā arī visa mana pašreizējā mākslas prakse sākās no kaut kā beigām. No mana tēva nāves. Daudzi jauni procesi dabā sākas no tā, kas ir pagājis, lai gan ir grūti runāt par skaidrām robežām starp pagājušo un izaugušu, jo viss ir tāda termodinamiska reinkarnācijas deja,” skaidro vizuālā māksliniece Linda Boļšakova, kura strādā ar dažādiem medijiem, tostarp performances mākslu, instalāciju, arī fotogrāfiju, ar to palīdzību pētot robežas starp cilvēku un apkārtējo vidi, jo sevišķi augu valsti. “Tā nu es stāvēju pie sava tēva kapa, pie kura aug koks, un sapratu, ka viņš ir daļa no šīs vides, ka cilvēks neizbēgami ir daļa no tās, ja vispār šāds nošķīrums ir iespējams."