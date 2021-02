Smagā klimata skumju nasta: diagnoze – ekotrauksme?

Veselības portāls "Healthline" norāda, ka pieaugošā bezcerības sajūta ir tikai viens no ekotrauksmes izpausmes veidiem. Tāpat var būt arī dusmas un vilšanās, jo sevišķi tajos, kas neatzīst klimata pārmaiņas, vai iepriekšējās paaudzēs, kas nav apzinājušās savu ietekmi uz vidi, arī pat trauksmes izjūta un atsevišķas panikas lēkmes. Tas viss var veicināt arī citas neērtības, piemēram, izraisīt bezmiegu, traucētu apetīti, grūtības koncentrēties. Tāpat sarežģīt attiecības ar tuviniekiem un draugiem, īpaši gadījumos, ja viedokļi klimata jautājumos ir atšķirīgi. Sliktākajā gadījumā – pat novest pie atkarībām. Taču vēl viens visnotaļ slikts scenārijs kā atbildes reakcija uz klimata krīzi ir gluži vienkārši tās noliegšana.



Kā norāda klimata psiholoģe Karolīna Hikmena, vairumam cilvēku ekotrauksme var tikt uzskatīta pat par dabisku reakciju uz klimata krīzi, tomēr jāpatur prātā, ka bailes par klimata pārmaiņām var pastiprināt arī citas jau esošās garīgās veselības problēmas. Laikraksts "Washington Post" pirms pāris gadiem atsaucās uz kādu psihiatri, kuras paciente savulaik atzinusies, ka slepeni vēlētos, lai pasaulē sāktos pandēmija, mazinot planētas noslodzi.



Pētnieki skaidro, ka Maldīvu salu iedzīvotājiem trauksmi radīs eksistenciāli draudi, jo jūras līmeņa celšanās šai salai rada draudus tikt pilnībā iegremdētai zem ūdens līdz 2100. gadam, taču tiem, kas mīt attīstītajās valstīs, ekotrauksmi lielākoties rada nevis tūlītēju pārmaiņu ietekme, bet gan nenoteiktība par to, kas vēl tikai gaidāms.



Kā norāda Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors Ivars Austers, trauksme tās klīniskā izpratnē var rasties kā reakcija uz konkrētu smagu situāciju dabā, piemēram, uz ilgstošu karstumu vai uz kādas ķīmiskas vielas noplūdi dabā. No šāda veida trauksmes būtu nodalāms sabiedrības satraukums par vides jautājumiem kā attieksme pret vidi. To varam novērot aptaujās, kad cilvēks piekrīt, ka viņu satrauc klimata pārmaiņas, bet, atbildot uz jautājumu, ko viņš dara lietas labā, rīcības piemēri neseko.



"Lai cilvēks mainītu savus ikdienas paradumus rūpēs par vidi, tam ir jānodrošina apstākļi, kas to veicinātu. Piemēram, ja, pienākot pie atkritumu konteineriem, cilvēkam būs grūti saprast, kur un kas liekams, viņš drīzāk atmetīs visam ar roku un izvēlēsies savu nesamo ievietot kopējā konteinerā, necenšoties iedziļināties," skaidro profesors, uzsverot, ka aizvien biežāk liela atbildība mūsdienās tiek pieprasīta no cilvēka, tā vietā, lai konstruētu situācijas, kurās cilvēks būtu motivēts mērķtiecīgāk mainīt savus paradumus.