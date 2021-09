Nereti tieši pasaules pirmiedzīvotāju tautas ir tās, kuras pirmkārt apdraud klimata pārmaiņu nestās sekas. No otras puses, pirmiedzīvotāji vēl aizvien ir tās tautas, kas dzīvo ciešākā saskaņā ar dabu. Kas izraisījis šo pretrunu?



Runājot par pirmiedzīvotāju tautām un to situāciju, arī tepat Latvijā varam redzēt ko līdzīgu, lai arī citā mērogā. Zemes īpašnieki Latvijā ir norādījuši, ka viņi savā zemes īpašumā strādā ar atbildības izjūtu un pēc augstiem vides kvalitātes kritērijiem. Ik pa laikam no viņiem sadzirdu jautājumu – kā būs? Vai beigās nebūšu slazdā atbildīgās attieksmes pret savu resursu pārvaldību dēļ? Viņi redz, ka tas, kas notiek līdzās, ārpus pašu īpašuma teritorijas, nereti ir absolūti noplicinoša rīcība.



Jā, ir sakarības starp pamatiedzīvotājiem un viņu neaizsargātību no klimata pārmaiņām vai citiem vides krīzes jautājumiem. Aizvien mazāka paliek pamatiedzīvotāju nošķirtība no citas pasaules. Ārpus viņu dzīves telpas notiek intensīva resursu ieguve. Pamatiedzīvotāju ikdienā ienāk ārējie produkti un pakalpojumi.



Jāpatur prātā divas būtiskas lietas. Pirmkārt, teritorijas, kuras šobrīd apdzīvo pamatiedzīvotāji, kaut kādu apsvērumu dēļ nav bijušas iekārojamas citiem. Varam lūkoties, vai šajās teritorijās nav klimata krīzes trausluma. Kāpēc citas iedzīvotāju grupas, kas ir virzītas uz iespējamu privātu labumu gūšanu dabas resursu izmantošanā, šajās teritorijās negūst šos labumus?



Otrkārt, klimata krīze ir globāla, pamatiedzīvotājiem jāsadzīvo ar sekām. Pie cēloņiem viņi nav vainojami vai vainojami ļoti minimāli. Savukārt viņiem trūkst finanšu līdzekļu, lai pielāgotos klimata izmaiņām vai ieviestu jaunākās tehnoloģijas savas relatīvi mazās ietekmes uz vidi turpmākai mazināšanai enerģijas jomā, atkritumu pārvaldībā vai resursu pārvaldībā. Tieši tā, resursu pārvaldība ir smags jautājums pēdējās desmitgadēs pasaulē šobrīd gan Āfrikā, gan Āzijā, gan Dienvidamerikā. Pamatiedzīvotāji ir dzīvojuši ar simtiem gadu tradīcijām, ieražām, tiesībām, ar sevis veidotām resursu patēriņa kvotām. Viņiem ir bijusi sava izpratne, cik daudz es medīšu, kā es zvejošu, kā es pārvaldīšu resursus. Tā lielākā traģēdija, kur šodien esam nonākuši, ir tā, ka apkārt viņu pārvaldītajai teritorijai vairs nav šo resursu un tas atstāj jau būtisku ietekmi uz pirmiedzīvotāju spēju pastāvēt un viņu labklājību. Zveja vai medības ir tukšas vai arī vairs nesakrīt ar nosacījumiem par medību apjomiem vai konkrēto sugu medīšanu.



Kādu rīcību tas pieprasa ilgtermiņā?



Dzīvnieku populācijas ir medītas simtiem gadu. Šobrīd nonākam pie tā, ka sugu populācijas ir tik ļoti sarukušas, ka sugas iekļaujam īpašos aizsardzības sarakstos. Plašākās teritorijās cilvēki ir dzīvojuši uz konkrētu pamatiedzīvotāju rēķina, izcērtot mežus vai pārizmantojot sugas, vai piesārņojot vidi, un veidojas ļoti sarežģītas situācijas, kuru cēloņi ir meklējami 30 vai 50, vai pat vairāku simtu gadu tālā pagātnē. Šobrīd ir jautājums, kā šos konfliktus risināt. Tie ir ļoti dziļi un smagnēji. Vai nu šiem cilvēkiem ir jālauž tradīcijas, dzīves telpa, nosacījumi, kā viņi dzīvo, vai arī ārējai pasaulei jādod citi piedāvājumi, kā šiem cilvēkiem dzīvot, no kā viņiem dzīvot. Tas prasa smagnējas sociālās transformācijas, jaunas zināšanas.



Kā šie cilvēki un cik daudz grib mainīties? Tā ir globāla problēma, kas pieaugs pasaulē ne tikai saistībā ar pamatiedzīvotājiem, bet arī ar dažādu zemes īpašnieku nepieciešamību mainīties. Tāpēc ir eksperti, kuri pēta klimata izmaiņas un zemes lietojumu, norāda par to, ka šie sociālie konstrukti, tostarp īpašumtiesības, kopienu robežas, paliek arvien vaļīgāki, jo esam pieraduši, ka kopienas, īpašnieks pārvalda un pieņem lēmumus par to, kā strādās. Ja gribam mazināt klimata vai dzīvās dabas negatīvo stāvokli, vairs nevaram paļauties tikai uz decentralizētiem katra indivīda pieņemtiem lēmumiem. Atkal jādomā, kā šo jautājumu un ar kādiem instrumentiem risināt, jo tas var radīt dažāda mēroga konfliktus.