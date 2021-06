"Pieradinot suni, cilvēks pieradināja ne tikai draugu, bet arī palīgu medībās. Šis mednieka instinkts suņiem ir pārmantots atšķirīgā pakāpē. Ir tādi, kuriem ir bail no dabas. Ir tādi, kuri kampj, ko vien var. Un ir tādi, kas var vien pariet, ieraugot savvaļā kādu dzīvnieku," uzsver zoologs Vilnis Skuja. Pie dzīvnieku trenkāšanas ir pieraduši arī medību suņi. Neatkarīgi no tā, kāds ir suns, tā ir saimnieka atbildība – paturēt suni savā redzeslokā ne tikai tāpēc, lai suns netramdītu savvaļas dzīvniekus, bet arī lai pats mājdzīvnieks neapēstu ko nelāgu vai neizvārtītos kādā beigtā pelē, iedzīvojoties parazītos. Saimnieka pienākums ir neizlaist suni no acīm un, pazīstot to, izvēlēties pašam un citiem drošāko pastaigu veidu un vietu. Īpaši neparedzami esot krancīši, jo nekad nevar skaidri zināt, kādu sugu suņi bijuši tiem senčos.



"Visa atbildība par suņa pāridarījumiem savvaļas dzīvniekiem gulstas uz tā saimnieka sirdsapziņas," atzīst zoologs, kuram pašam nācies piedzīvot situācijas, kad paša suns turpat veloceliņa malā zālē aši sakampis putnēnu, kuram pēc mirkļa līdzēt vairs nebija iespējams. Bezpalīdzīgākie suņu klātbūtnē ir visi tie dzīvnieku mazuļi, kas atrodas uz zemes, proti zaķēni, lapsēni, stirniņas, briedēni, aļņu bērni. To mātes visbiežāk, sajūtot suņa iespējamo uzbrukumu, mazuļus pametīs. Atsevišķos gadījumos dzīvnieku māte, piemēram, meža cūka, var mesties mazuļus aizstāvēt kožot, bet aļņu māte sperot, un tad var ciest pats suns. Ja suns no sava saimnieka būs par kādiem 20 metriem lielākā attālumā, sasaukt to tik ātri nemaz nebūs iespējams. Zālē suns ātri vien var saost arī jaunos putnus, kuru lidotprasme vēl var nebūt izcila. "Ja suns atrod putnu, satver to zobos, putna spalvas tam var izraisīt nepatīkamu sajūtu, liekot tam putnu saspiest, atstājot uz saimnieka sirdsapziņas vēl vienu pēkšņu upuri," skaidro zoologs, piebilstot, ka suņa nokostas stirniņas gadījums, Valsts meža dienesta acīm raugoties, var pat tikt klasificēts kā malu medību piemērs, neskatoties uz to, ka stirnas ir medījami dzīvnieki.