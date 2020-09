Svešvārdu vārdnīca dabas draugam A-D

Kustība, kas aicina nevis šķirot atkritumus, bet gan neradīt tos vispār vai radīt pēc iespējas mazāk. Lai arī ideja dzimusi jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, mūsdienās tās aktualitāte ir tikai pieaugusi. Ja gribi "iekāpt" bezatkritumu dzīvesveida īstenotāja kurpēs, tad katru savu lēmumu izvērtēt šādi: pirmkārt, atteikties no tā, bez kā var iztikt, piemēram, neveikt lieku pirkumu; otrkārt, samazināt kaut kā patēriņu, ja tas ir iespējams, piemēram, atteikties no plastmasas maisiņa vienam citronam lielveikalā vai doties iepirkties uz tirgu ar savu grozu; treškārt, atkārtoti izmantot to, kas jau ir paša rīcībā, piemēram, beramo pārtikas produktu uzglabāšanai neiegādāties jaunus traukus, bet izmantot stikla burciņas, kas palikušas no citiem pārtikas produktiem; ceturtkārt, šķirot atkritumus un nodot pārstrādei to, no kā tomēr nav izdevies atteikties pavisam, samazināt patēriņu vai izmantot atkārtoti.