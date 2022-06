Tauriņu lidošanas periods iesākas aprīļa vidū un turpinās līdz pat septembra beigām. Pieaugušo tauriņu lidošanas periods ir dažāds, daļa no sugām sastopama tikai vienu mēnesi vai pat īsāku brīdi, savukārt citas, piemēram, mazais nātru raibenis izlido pat divās paaudzēs.



Lai novērotu tauriņus nav jāmostas līdz ar saullēktu tā, kā tas ir putnu vērošanas cienītājiem. Tauriņu bagātīgākais vērošanas laiks ir iesilusī dienas daļa. Pusdienlaiks. Agrākos rītos tauriņi, iespējams, sildīsies saules staros un ļaus vērotājam tos ilgāk novērot. Tad noderīgs būs binoklis, jo tauriņiem patīk sēdēt, sildoties saulē uz zemes vai uz ziediem. Tauriņiem nepatīk stiprs vējš un nokrišņi, līdz ar to visvairāk tos var novērot saulainā laikā. Tad, kad zeme un gaiss jau sasiluši.



Tauriņu vērošanā galvenais uzdevums ir būt vērīgam un acīgam, jo atšķirībā no putniem, tiem nav raksturīgu balsu, kas var palīdzēt noteikt to sugu. Ja senatnē kukaiņu pētnieku ierasts aksesuārs bija tauriņu ķeramais tīkls, tad mūsdienās to lielā mērā aizvieto fotoaparāts, lieki neaizskarot pašu tauriņu un tā trauslos spārnus. Lai noteiktu tauriņu sugu, ieteicams to nofotografēt. Fotodokumentēšana būs noderīga, lai tauriņu fiksētu konkrētā vietā, lai pēcāk rūpīgi izpētītu tā izskatu un noteiktu piederību sugai. Taču būtiski atcerēties, ka precīzai sugas noteikšanai noderīgs būs ne tikai spārnu augšpuses zīmējums fotogrāfijā, bet arī spārnu apakšpuses fotogrāfija.



"O, tauriņš skaisti sēž uz zieda! Nobildēšu. Tā, iespējams, domā vairums dabā gājēju, taču reti kurš aizdomājas, ka sugas noteikšanā svarīgs var būt arī cits skatupunkts. Tāds, kur var saskatīt tauriņa apakšpusi, kur ir sugai raksturīgs zīmējums vai raksts. Lai nekļūdīgi noteiktu tauriņu sugu, daļai no tām ir būtiski redzēt ne vien spārnu augšpusi, bet arī apakšpusi. Piemēram, daļai resngalvīšu un zilenīšu sugām," uzsver Vilks.



Iesākot tauriņu vērošanu, jārēķinās, ka ne vienmēr izdosies simtprocentīgi noteikt sugu. Iespējams, fotogrāfija neļaus saskatīt konkrētai sugai raksturīgāko pazīmi. Ar to sastopas arī pieredzējuši tauriņu vērotāji.



Ja ielādē fotogrāfiju datorā vai skatās turpat telefonā, ir iespēja attēlu pietuvināt, kas nebūs iespējams tam, kurš šo attēlu skatīsies jau pievienotu ziņojumam portālā vai mobilajā lietotnē Dabasdati.lv. Taču tieši tur var atrast padomu gadījumos, kad paša zināšanu ir par maz, lai noteiktu tauriņa sugu.



"Aicinām izkadrēt tauriņu no fotogrāfijas, nebažījoties par attēla kvalitāti, bet gan iespēju robežās pašu tauriņu pietuvinot, lai ļautu nekļūdīgāk atpazīt tā sugu," aicina entomologs Uģis Piterāns. "Tauriņu vērošanai piemīt sava aizrautība. Līdzīgi kā mednieks vai makšķernieks dodas pēc sava mērķa, taču nekad īsti nevar zināt, kāds būs rezultātā loms, tikpat neparedzama ir tauriņu vērošana. Nevar zināt, vai tauriņš būs veiklāks par tevi kā fotomednieku, vai tomēr šoreiz veiksies tev."