Kas īsti ir fenoloģiskais gadalaiks?



Fenoloģiskos gadalaikus mēs iezīmējam pēc norisēm dabā, taču jāpiebilst, ka šo norišu izvēle atšķiras pa valstīm. Latvijā, arī Lietuvā un Baltkrievijā, par atskaites punktu izmanto bērzu. Bērzu sula iezīmē pavasara atmodu, bērza plaukšana iezīmē pavasara vidu, savukārt par rudens iesākšanos uzskatāms bērza lapu dzeltēšanas iesākšanās. Piemēram, Vācijā par pavasara rādītāju uzskata forsitijas, kas ir dzeltenu sīkziedu krūmi, ko arī mēs Latvijā nereti redzam apstādījumos.



Ko mums palīdz noskaidrot fenoloģija un tās pētnieki?



Fenoloģiskie novērojumi tiek uzskatīti par ērtāko, vieglāko un precīzāko veidu, kā pierādīt, ka klimats mainās. Fenoloģijā cenšamies izmantot Latvijai raksturīgākās dabiskās sugas, mazāk skatāmies uz kultūraugiem. Kas attiecas uz vasaru, Latvijas teritorijā fenologi par atskaites punktu pārsvarā izmanto meža avenes ziedēšanu, vidus indikators ir liepu ziedēšana. Fenoloģiskās vasaras beigas ir viršu ziedēšana. Ar fenoloģiju lielākais riska moments ir šī subjektivitāte, jo mums jau liekas, ka virši zied jau jūlijā, bet patiesībā viršiem sāk krāsoties tikai maliņas.



Ko mēs esam uz šo brīdi secinājuši par bērziem? Bērzu dzeltēšanu mēs vairs nevaram izmantot kā rudens sākuma punktu tāpēc, ka sausuma rezultātā tie dzeltē jau augusta vidū, augusta beigās. Tad arī mūsu, fenologu, datos parādās šādi "izlecējdati". Tie uzreiz "lec ārā" no vidējām datu rindām. Tad mums jāmeklē kāda cita suga, ko izmantot. Šādas sugas fenologi sauc par indikatorsugām – sugām, kuras izmanto, lai izdalītu fenoloģiskos periodus. Ziemu parasti iezīmēs pirmais sniegs. Kopumā šīs izmaiņas mums stāsta klimata pārmaiņu stāstu, jo tā tēlaini varam fenoloģiju salīdzināt ar dabas valodu.



Pēdējos gados pagalmā novēroju, ka vientuļais upeņu krūms sāk veidot pumpurus, tiklīdz ir siltāks brīdis pat pirmajos gada mēnešos. Kā augus ietekmē šādas gaisa temperatūru svārstības, kuras tam maldīgi signalizē, ka ir sācies pavasaris?



Augi izvēlas dažādas izdzīvošanas stratēģijas. Tāpat kā dzīvnieki, kuri maskējas, pielāgojas arī augi. Par pioniersugām dēvētie augi – baltalksnis un lazda – līdzko paliek siltāks, tie izlemj: “Redzēsim, kā būs, tā būs, pamēģināsim!”. Augu attīstību noteikti ietekmē gaisa temperatūra. Pioniersugām tas ir viens no galvenajiem attīstību ietekmējošajiem faktoriem. Līdzko gaisa temperatūra pieaug, tā uzreiz notiek arī auga attīstība. Turpretī citi augi ir nedaudz piesardzīgāki, tie izvēlas piesardzības stratēģiju un nogaida.



Taču ir interesanti gadījumi. Piemēram, ja pavasaris iestājas strauji. Ir bijuši gadi, ko varbūt atceras lasītāji, kad ir bijušas siltas februāra beigas un marts. Tad ir šķitis, ka tūlīt, tūlīt jau viss saplauks, bet parasti tad auga attīstība notiek ļoti lēni. Savukārt vēlajos pavasaros, kad mēs nu jau vairs nevaram sagaidīt, kad beidzot būt kaut kas zaļš un kad varēs kaut ko darīt dārzā, tad augu attīstība notiek ļoti strauji. Jāsaka, augu attīstība savā ziņā izlīdzinās. Īpaši, ja skatāmies vēlākās pavasara fāzes, kad notiek lapu plaukšana pīlādzim vai ābeļu ziedēšana: neskatoties uz strauji silto pavasari, tik un tā šīs norises notiek klasiski tām raksturīgajā laikā.



Kā šāds šķietami kaprīzs, neparedzams un mainīgs klimats ietekmē cilvēku un tā ikdienu?



Protams, klimata pārmaiņas rada jaunus izaicinājumus ne tikai dabai, bet arī, mums cilvēkiem, jo īpaši, piemēram, lauksaimniekiem. Lauksaimniecība vienmēr ir bijusi riskanta nozare, tagad tā kļūst arvien grūtāk prognozējama, jo nezinām, kā mainīsies gaisa temperatūra, nezinām, vai vasara būs sausa, karsta. Turklāt arvien vairāk Latvijas teritorijai ir raksturīgi arī ekstremāli laikapstākļi – spēcīgi nokrišņi vai karstumviļņi.



Karstumviļņi negatīvi ietekmē gan darbaspējas, gan uzmanību, kā arī rada veselības riskus tādām grupām kā zīdaiņi un gados vecāki cilvēki. Ziemā nepastāvīgāki laikapstākļi rada riskus energoapgādes sistēmai vai, piemēram, sniega šķūrēšanas tehnikas noslodzei. Tādu piemēru ir daudz.



Otra tendence, kas parādās, ir tas, ka rudeņi pie mums paliek siltāki. Droši vien daudzi būs pamanījuši, kaut vai sociālos tīklos, ka vēl decembra sākumā varam redzēt fotogrāfijas sociālos tīklos ar gailenēm rokās vai pienenēm, kas zied. Patiesībā augiem tas ir liels risks, jo tie iztērē savu spēku, ko varētu izmantot pavasarī.



Kuras augu sugas Latvijā šīs izmaiņas pašreiz sajūt vistiešāk?



Viena no sugām, ko noteikuši zinātnieki kā pakļautu riskam silto rudeņu dēļ, ir lācenes. Pirmkārt, tāpēc, ka tā ir ziemeļiem raksturīgā jeb boreālā suga. Latvijā kopumā vidējā gada temperatūra pieaug. Lācene pārvietojas tālāk uz ziemeļiem. Iespējama tās otrreizēja ziedēšana, kā arī sausums attīstībā lācenei ir liels risks.



Bioloģiskie lauksaimnieki man ir teikuši, ka šobrīd ir grūti prognozēt ziemāju sēšanas laikus. Ja iesēsi par ātru, attīstība notiks pārāk strauji, zelmenis būs par lielu, tas var aiziet bojā, ja pēkšņi uznāk sniegs vai salnas.



Neskatoties uz to, ka mēs ļoti daudz ko zinām par augu attīstību, ir tik daudz neatbildētu jautājumu. Piemēram, mums vēl joprojām nav skaidrs, kas notiek ar rudens fenoloģiskajām fāzēm, jo visā Eiropā it kā lapas dzeltē vēlāk. Mums ir atsevišķas sugas, piemēram, bērzi un liepas, kur dzeltēšana notiek agrāk. Arī Lietuvā tāpat. Mēs to skaidrojam ar Baltijas jūras ietekmi, bet vai tā ir, to mēs vēl nezinām.

Iespējams, tas arī skaidrojams ar datu pieejamību. Fenoloģiskos datus ievāc brīvprātīgie novērotāji.



Pārsvarā mēs priecājamies par pavasari un sūtām novērojums, dalāmies ar tiem sociālajos tīklos, bet par rudeni jau mazāk. Ja ar esošajiem datiem, mēs varam diezgan labi uzmodelēt, prognozēt pavasara fenoloģisko fāžu iestāšanos laiku ar kļūdu trīs līdz četras dienas, tad rudeni ir ļoti grūti prognozēt. Ietekmējošo faktori ir kompleksi un savstarpēji saistīti un atkarīgi viens no otra. Tāpēc fenoloģijā nekad nav garlaicīgi.