Uz tava šķīvja – klimata pārmaiņas. Kā ēst dabai saudzīgāk?

Šogad savu atbalstu aicinājumam paudis arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, uzskatot, ka līdzdalība šajā iniciatīvā ir viens no mazajiem soļiem Rīgas uzņemtajā virzienā tuvāk klimatneitralitātei. Tā Rīgas domes Centrālā administrācija janvārī pasākumos pasniedz tikai veģetārus ēdienus, taču jau decembrī šis zaļi domājošā pilsētvalža solis izpelnījies neizpratni un pārspīlētu kritiku no vietējo lauksaimnieku puses, sakot: kāds gan svētku galds bez cūkas šņukura uz tā?



Ceļi uz veģetāru un vegānisku uzturu var būt dažādi. Ja nav vēlmes atteikties no gaļas pavisam, ir jāizvērtē tas, cik bieži un kādu gaļu patērējam savā uzturā. Kā no vides, tā no veselības viedokļa ieteicams izvēlēties bioloģisko gaļu, kā arī mazo saimniecību audzēto un visbiežāk tiešajā tirdzniecībā pārdoto, apzinoties, kādos apstākļos dzīvnieki tiek audzēti. Videi mazkaitīgākā izvēle ir vista tās dzīves cikla dēļ. Taču arī liellopa izvēle vietējā mērogā var tikt veikta atbildīgāk, jo gaļas audzēšanai Latvijā ir nozīme dabas saglabāšanā saistībā ar noganīšanu.



"Zālājos barota liellopa patēriņš ir vienlaikus arī devums vietējo pļavu saglabāšanā," uzsver Latvijas Dabas fonda pārstāve Liene Brizga-Kalniņa, piebilstot, ka būtiski ir ne vien izvērtēt sava gaļas patēriņa apjomus, bet arī tās izcelsmi un mēroto ceļu līdz ēdamgaldam. "Gaļas patēriņš ir faktors, kas radikāli mainījis zemes lietojumu visā pasaulē un sekmējis gan klimata izmaiņas, gan bioloģiskās daudzveidības zudumu, tāpēc bez gaļas lietošanas samazināšanas tuvākā vai tālākā nākotnē mēs neiztiksim. Nav jau jāatsakās no gaļas pavisam, bet ir būtiski samazināt tās patēriņu. Tas, ko varam jau tagad, ir izmēģināt atteikties no industriāli ražotās gaļas iekļaušanas katras dienas ēdienkartē, tā vietā reizi nedēļā ēst, piemēram, liellopa, kurš barojies, noganot zālājus, gaļu."