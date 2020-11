Vai man to patiešām vajag? Ceļvedis 'zero waste' dzīvesveida pasaulē

Bezatkritumu kustība ir attīstījusies no vides aizsardzības kustības (environmentalism) 90. gadu sākumā, taču liecības par vides aizsardzību rodamas jau Senajā Romā.



19. gadsimtā Rietumu inteliģence (Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau u. c.) romantizēja dabu un mudināja to novērtēt. Attīstoties zinātnei un palielinoties cilvēku populācijai, tika pētītas likumsakarības starp resursu patēriņu un populācijas izmaiņām.



20. gadsimta 50. un 60. gadi – pieaugot patēriņam, ražošanai un labklājībai ASV, sabiedrību sāka uztraukt pesticīdu un piesārņojuma ietekme uz veselību un vidi. Sākās piketi, tika publicēti raksti, ietekmēta likumdošana. Vides kustības pārklājās ar sociālajām.



1982. gadā Daniels Knaps (Daniel Knapp) ar vietējo kopienu Kalifornijā izveidoja organizāciju "Urban Ore", kas veiksmīgi sadarbojās ar Bērklijas pašvaldību, lai no atkritumiem atlasītu vēl derīgus priekšmetus, tos pārdotu un atgrieztu apritē. Viņš uzskatāms par "zero waste" kustības aizsācēju.



90. gados "zero waste" sāka lietot kā terminu, Austrālijā notika pirmā starptautiskā konference.

2002. gadā tika dibināta "Zero Waste International Allience", kas uzsvēra vajadzību pēc izmaiņām likumdošanā un inovācijām.



2008. gadā sākās modernā "zero waste" ēra – Bea Džonsone (Bea Johnson) sociālajos medijos dokumentēja savu bezatkritumu dzīvesveidu un publicēja grāmatu "Zero Waste Home", kas iedvesmoja cilvēkus visā pasaulē.



2016. gadā Latvijā tika radīta "Facebook" domubiedru grupa "Zero Waste Shopping Riga", attīstot bezatkritumu kustību Latvijā.



2017. gadā biedrība "Homo Ecos" uzsāka projektu "Zero waste kopienas veidošana".



2018. gadā tika dibināta biedrība "Zero Waste Latvija" un atvērts pirmais beziepakojuma veikals Rīgā.