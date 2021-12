Edgars un viņa sirdslieta: videi un cilvēkam draudzīgas krāsas

Edgara īpašā lieta ir krāsas. Savā darbnīcā, kur no dabiskām izejvielām tiek gatavotas krāsas, viņš rosās jau 20 gadus, un, kā pats saka, dara to, kas viņam vislabāk patīk.



Krāsu izgatavošanā tiek izmantota linelļas pernica, minerālu pigmenti, darva un citas dabai draudzīgas izejvielas. No šīm sastāvdaļām izgatavotās krāsa cilvēki lietojuši jau senatnē, un, kā norāda Edgars, tās joprojām ir izmantojamas arī mūsdienās. Tā, piemēram, lineļļas krāsu pamatā izmanto koka apstrādei, bet ar to var pārklāt arī mūri un pat metālu.



Edgars mitinās laukos, un "zaļais" dzīvesveids viņa ģimenei nav svešs. Saime ikdienā labprāt pārvietojas ar velosipēdiem, kā arī tiek šķiroti atkritumi. Tāpat arī ģimene jau ilgstoši brauc ar to pašu auto, nevis ik pēc pāris gadiem iegādājas jaunu transportlīdzekli. Lai gan ikdiena pagaidām paiet skrējienā starp pilsētu un laukiem, Edgars ir pārliecināts, ka nākotnē viņa ģimene uzturēsies tikai laukos, kur vienuviet būs gan darbs un mājas, gan arī dārzs un mežs.



Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.