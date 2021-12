Vai ar tofu iespējams aizstāt gaļu? Mārtiņa stāsts

Mārtiņš Mičulis jau vairāk nekā desmit gadus ir zaļā dzīvesveida piekritējs. "Man patīk zaļās enerģijas jautājumi, tehnoloģijas, ikdienā lietot veselīgu uzturu, kas arī ir labs dabai," ar sevi iepazīstina stāsta galvenais varonis.



Mārtiņa īpašā lieta ir tofu gatavošana, un viņam tik ļoti tas patīk, ka šis pārtikas produkts viņam pat ir uztetovēts uz rokas. Tofu ir no sojas pupiņām ražots proteīniem bagāts produkts, ar kuru, kā uzskata Mārtiņš, savā ēdienkartē iespējams aizstāt gaļu. Turklāt, kā norāda zaļā dzīvesveida entuziasts, viens no plusiem ir tāds, ka sojas pupiņas iespējams audzēt arī Latvijā.



Tofu gatavošana notiek īpašā aparātā, kur, pievienojot ūdeni, no sojas pupiņām iegūst sojas pienu. Tofu gatavošanas procesā tiek pievienots arī kalcija sulfāts, kas veicina piena recēšanu. Sarecējis un pēc tam "nospiests" sojas piens ir gatavs tofu. To var ēst gan svaigu, gan apcept uz pannas un pievienot garšvielas, gan arī marinēt un grilēt, kā arī gatavot cepeškrāsnī. Mārtiņa gatavotais tofu ir atrodams daudzās Rīgas ēstuvēs.



Iepazīstieties ar video stāstu varoņu noderīgajiem ieteikumiem! Tie noteikti noderēs arī jums, lai draudzīgi sadzīvotu ar apkārtējo vidi.