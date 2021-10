LLF izpilddirektore to raksturo kā trīs procesu sinerģiju: "Pirmkārt, ir daudz konkrētu piemēru, labo un sāpīgo pieredzes stāstu, no kā mācīties un gūt vērtīgas atziņas. Pēdējos Kopienu parlamentos tie ir pat 70-80 publiski prezentēti pieredzes stāsti. Tas ir kaut kas, kas vienmēr iedvesmo un palīdz saprast, kas ir tie piemēri, ko mēs gribētu sistematizēt, veidojot vidi, kas ļautu šīm labajām praksēm multiplicēties, izplatīties vairāk visā Latvijas teritorijā.



Otrs maģiskais mirklis ir tas, ka tiekas dažādas iesaistītās, katrs no cita līmeņa – gan vietēja, nacionāla, gan Eiropas; no uzņēmējdarbības puses, NVO un no akadēmiskās vides. Katrs šis cilvēks sanāk kopā un visi ir atvērti diskusijai kopīga mērķa īstenošanai. Sadarbības, kas tur veidojas, arī teritoriāli, ir tas, kas dod pievienoto vērtību arī ilgtermiņā.



Trešā vērtīgā lieta ir tas, ka mēs ne tikai parunājam, bet nonākam līdz konkrētām rekomendācijām. Mēs veidojam attīstības plānu un pieturas punktus, kas ir vērtīgi ne tikai mums, bet arī citiem. Esam saņēmuši ziņas, ka rezolūcija kā ceļa karti savā darbā izmanto gan lauku kopienas, gan politikas veidotāji."