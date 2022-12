Kāpēc mums kā ēst ir vajadzīgas inovācijas

Latvijas Darba devēju konfederācijas finanšu un nodokļu eksperts Jānis Hermanis šādi skaidro šos datus: "Latvijā zinātniskās pētniecības darba finansējums jau ilgi ir nepietiekams. Tas ir svārstījies robežās no 0,4 līdz 0,7% no IKP, kas ir ievērojami mazāk nekā citās ES valstīs (tostarp Igaunijā un Lietuvā), kā arī būtiski atpaliek no Nacionālajā attīstības plānā izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. Latvijā finansējuma īpatsvars (% pret IKP) atpaliek no pārējām Baltijas valstīm visās nozarēs, tomēr galvenokārt šī starpība veidojas uz komercdarbības nozares rēķina."