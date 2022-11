Pieaugot vidējam mūža ilgumam, aktualizējas jautājums par to, kā saglabāt smadzeņu funkcijas arī vecumdienās. Omega-3 taukskābes veido apmēram 20% no pieauguša cilvēka smadzeņu sausās masas ( 3 ) un nodrošina normālu smadzeņu darbību. Tāpēc viens no veidiem, kā profilaktiski rūpēties par smadzeņu veselību, ir pietiekama omega-3 taukskābju uzņemšana visa mūža garumā.