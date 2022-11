Kā stiprināt organismu un imunitāti rudenī un ziemā

Viens no svarīgākajiem vitamīniem ir D vitamīns, kuram piemīt aizsargājoša funkcija. Tas ir imūnmodulators, kas no infekcijām aizsargā arī elpošanas ceļus, kas īpaši aktuāli ir rudens un ziemas sezonā. Savukārt mazus bērnus D vitamīns pasargā no rahīta. Pirms uzsākt lietot D vitamīnu, ārste iesaka pārbaudīt D vitamīna līmeni asinīs, jo tā pārdozēšana var provocēt nierakmeņu veidošanos vai artēriju kalcinozi.



“Bieži slimojošiem bērniem, ja nav nopietnu problēmu ar imūnsistēmu, bērniem, kuri tikko uzsākuši apmeklēt bērnudārziņu, vēlams lietot arī polivitamīnus (kursa veidā), kur iekļauti A, E, C, B grupas vitamīni, dzelzs, magnijs, selēns, omega-3 un D vitamīns. Savukārt visiem pārējiem cilvēkiem rekomendēju katru dienu uzņemt D vitamīnu un omega-3,” skaidro ārste.



Cilvēkiem, kuriem ir liela garīgā slodze, piemēram, studentiem, skolēniem, gatavojoties kontroldarbiem un eksāmeniem, speciāliste rekomendē izdzert B vitamīnu kursu, kur B1, B2, niacīns, pantotēnskābe, B6, biotīns, PP, B12 vitamīni apvienoti vienā tabletē. B grupas vitamīni uzlabo smadzeņu aktivitāti un spēju koncentrēties, mazina psihes nogurumu. B grupas vitamīni ļoti svarīgi ir vegāniem, īpaši B12 vitamīns, jo viņiem bieži ir tā trūkums organismā. Arī cilvēkiem pēc kuņģa–zarnu operācijām jālieto B grupas vitamīni, kā arī bērniem intensīvas augšanas laikā.



Savukārt, runājot par minerālvielām, ļoti būtiska loma ir magnijam. Kā norāda ārste, bez tā organisma šūnas nespēj pilnvērtīgi strādāt. Diemžēl zinātniskie pētījumi liecina, ka ap 60–80% populācijas ir magnija trūkums organismā. Magniju satur visi zaļie augi, Brazīlijas rieksti, Indijas rieksti, ķirbju sēklas, rūgtā šokolāde, kakao, pilngraudu maize. Magniju var lietot gan tīrā veidā, gan kopā ar B6 vitamīnu, kas uzlabo magnija iekļūšanu šūnās.



“Mēs ļoti daudz magnija zaudējam garīgas piepūles, fiziskas slodzes laikā. Magnija zudumu palielina sāls, cukurs, alkohols, urīndzenošie līdzekļi. Tie cilvēki, kuriem ir sirds vai nieru mazspēja, pastiprināti zaudē magniju. Tādi simptomi kā krampji naktī, migrēna, galvassāpes, nogurums, menstruālās sāpes, hronisks nogurums, paaugstināts asinsspiediens var norādīt uz magnija trūkumu,” skaidro ārste.