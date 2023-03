"Stresa līmeni izmērīt mēs nevaram, un to lielākoties nosaka cilvēka psihoemocionālā labilitāte vai stabilitāte, kā arī attieksme pret to, kas notiek ar viņu pašu vai viņam apkārt. Tas var būt atkarīgs gan no ģenētikas (tādā gadījumā to izmainīt nevarēs, vienīgi kontrolēt), gan arī no noskaņas ģimenē, proti, kā pusaudzim apkārt reaģē pieaugušie. Ja apkārt ir negācijas un trauksme, tad šādu dzīves uztveres modeli pārņem arī pusaudzis," skaidro Adijane.



Stresu pusaudžiem sagādā arī vide, kurā viņi ikdienā atrodas, – klasesbiedri, interešu pulciņi, draugi. Ja attiecības ir labas un domstarpību nav, stresa līmenis ir zems, savukārt mobinga, aizvainojumu un atgrūšanas gadījumā emocionālā labsajūta tiek krietni iedragāta, kas atsaucas arī uz fizisko stāvokli.



Nereti stresa faktors ir arī lielā noslodze – dažādi pulciņi, nodarbības, papildstundas, lai gūtu labākas sekmes mācībās utt. "Ir diezgan sarežģīti izfiltrēt, vai tas, ko bērns vai pusaudzis dara, tiešām patīk viņam pašam, vai arī viņš dara to, kas patīk vecākiem. Tas arī rada stresu un neapmierinātību ar sevi," skaidro ārste.