Pieaugušajiem ieteicams uzņemt vismaz 500 mg EPS un DHS taukskābes dienā, maksimālajai devai nepārsniedzot 3–5 g omega-3 taukskābes. Mencu aknu eļļai ir visaugstākā omega-3 taukskābju EPS un DHS koncentrācija, un tā ir finansiāli visizdevīgākais veids uztura bagātināšanai. Omega-3 kapsulas ir viens no ērtākajiem lietošanas veidiem, īpaši, ja nepatīk zivju vai zivju eļļas garša, taču ir jāpievērš uzmanība EPS un DHS taukskābju devai, lai tā sasniegtu nepieciešamo dienas devu. Lai omega-3 taukskābes labāk uzsūktos, to ieteicams lietot maltītes laikā.



Bērniem omega-3 taukskābes ir īpaši svarīgas, jo tās piedalās smadzeņu un redzes attīstībā. Mazi bērni var sākt lietot zivju eļļu jau no četru nedēļu vecuma. Labāk izvēlēties šķidro formu bez piedevām, kas būs vislabākais variants kā pirmā zivju eļļa bērnam.



Zinot, ka bērniem var sagādāt grūtības zivju eļļas garša, omega-3 ir iespējams uzņemt ar želejas zivtiņām. Zivtiņu veidā bērnam būs interesantāk ikdienā uzņemt nepieciešamās omega-3 taukskābes un vitamīnus, tādējādi tiks nodrošināta regulāra to lietošana. Maziem bērniem ieteicamā deva ir 300 mg EPS un DHS taukskābju dienā.